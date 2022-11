Adventliche Türen öffnen sich wieder in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Organisieren die Aktion „Türchen öffne dich“: Anke Strömer, Anke Koch, Thorben Kienert und Verena Schröder (v.l.). © dr

Wildeshausen – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause startet in Wildeshausen wieder die Aktion „Türchen öffne dich“.

„Eine schöne Sache“, findet Verena Schröder von der Fachstelle Bildung der Diakonie Himmelsthür, die den Job von Anke Strömer übernommen hat, die in den Ruhestand gewechselt ist. „Es ist toll, dass die Menschen wieder zusammenkommen können.“

Die Diakonie war Initiator der Aktion, die nun auch von der Freiwilligenagentur „mischMIT!“ und dem Alexanderstift mit getragen wird. Thorben Kienert von „mischMIT“ erläuterte am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches im Stadthaus, das in diesem Jahr 18 kostenlose Aktionen geplant sind. Träger der Aktionen seien in der Regel gemeinnützige Vereine und Organisationen und Schulen.

Mit dabei ist bei jeder Veranstaltung eine große Laterne als Symbol der Reihe, die adventliche Stimmung in der Kreisstadt verbreiten soll. „Schon bei der Verteilung der Plakate war zu spüren, dass die Leute wieder Lust haben, zusammenzukommen“, erläuterte Anke Koch vom Alexanderstift. „Das sei eine schöne Rückmeldung.“

Die Aktionen beginnen am Freitag, 25. November mit einem Adventszauber von 9 bis 12 Uhr in der Hunteschule an der Dr.-Pickart-Straße. Dort veranstalten Schüler und Lehrer einen adventlichen Markt.

25. November, 14 Uhr: Kerzen weihnachtlich verzieren im Mehrgenerationenhaus (Voranmeldung unter Telefon 04431/71778).

26. November, 15.30 Uhr: Einstimmung in die Adventszeit mit dem Männergesangverein Wildeshausen, Alexanderstift.

26. November, 14.30 bis 18.30 Uhr: Weihnachtsmarkt der Diakonie Himmelsthür, vor dem Haus Emsland.

1. Dezember, 18 Uhr: Weihnachtliche Geschichten auf Hoch- und Plattdeutsch mit Musik, VR Bank, Westerstraße.

6. Dezember, 16 Uhr: Der Nikolaus kommt in die Stadt, Marktplatz.

6. Dezember, 16.30 Uhr: Adventsbasteln der Diakonie Himmelsthür, Wohngemeinschaft Kleine Straße 4, (mit Voranmeldung unter Telefon 04431/836884).

6. Dezember, 15 bis 17 Uhr: Kekse backen im Jugendzentrum (mit Voranmeldung unter Telefon 04431/5868).

6. Dezember, 18 Uhr: Kleines Adventskonzert, Musikschule.

9. Dezember, 10 Uhr: Adventsforum, St.-Peter-Schule, Heemstraße.

9. Dezember, 14 Uhr: Kekse backen und verzieren, Mehrgenerationenhaus (mit Voranmeldung unter Telefon 04431/71778).

14. Dezember, 15 Uhr: Weihnachtsfilm mit Popcorn im Jugendzentrum (mit Voranmeldung unter Telefon 04431/5868).

15. Dezember, 15.30 Uhr: Adventsaktion mit Kinderpunsch, Keksen und Weihnachtslichtern in der Kleiderkammer am Bahnhof.

19. Dezember, 10 Uhr: Weihnachtsandacht in der Alexanderkirche mit dem Kindergarten Schatzinsel.

20. Dezember, 8.30 Uhr: Lichterzauber in der Wallschule, Im Hagen.

21. Dezember, 15 Uhr: Basteln für Weihnachten im Jugendzentrum (mit Voranmeldung unter Telefon 04431/5868).

22. Dezember, 10 Uhr: Weihnachtsfeier in der Sporthalle der Holbeinschule.

23. Dezember, 19 Uhr: Taizé-Andacht in der Alexanderkirche.