18-jähriger Wildeshauser gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Wildeshausen/Großenkneten – Ein 18-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen hat am Samstagabend in Huntlosen einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem es zwei Schwerverletzte gab.

Am Samstag, 10.06.2023, um 21:50 Uhr ist es in Huntlosen auf der Hatter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mercedesfahrer aus Wildeshausen befuhr die Hatter Straße von Huntlosen in Richtung Sandhatten, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß er mit einem Audi zusammen. Der 70-jährige Fahrer und dessen 68-jährige Ehefrau, die beide aus der Gemeinde Großenkneten stammen, wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Achtjährige hantiert mit Pistole

Am Donnerstag, 8. Juni, wurden gegen 15:45 Uhr sowohl Polizei- als auch Feuerwehrkräfte zu einem möglichen Gasaustritt an der Stenumer Straße in Bookholzberg in Ganderkesee alarmiert. Anwohner hatten Gasgeruch gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass es nicht zu einem Gasleck, sondern zu einer unzulässigen Nutzung einer Schreckschusswaffe innerhalb eines Gebäudes gekommen war. Auslöser war ein achtjähriges Kind, das allein war, während sich die Mutter im Garten aufhielt. Das Kind löste einen Schuss aus.

Das Kind blieb unverletzt. Die weitere Prüfung des Sachverhaltes erfolgt durch die Polizei. Vor Ort waren auch die Ortsfeuerwehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor mit insgesamt 40 Personen sowie die EWE als Netzbetreiber.

Es kam zu einer temporären Sperrung der Stenumer Straße, was Umleitungsmaßnahmen zur Folge hatte.

Betrunkene Autofahrerin in Wildeshausen

Am Freitag, 9. Juni, kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:25 Uhr am Windmühlenweg in Wildeshausen ein Auto, das von einer 26-Jährigen aus Wildeshausen gefahren wurde. Aus dem Inneren des Wagens nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.