„Achim-Bütow-Singers“ auch über den Wolken textsicher

WILDESHAUSEN - Von Joachim Decker. Wenn rund 60 Menschen bestens gelaunt und sangesfreudig im „Reitersaal“ der „Gildestube“ in Wildeshausen zusammenkommen, dann ist etwas Besonderes angesagt, und die „Achim-Bütow-Singers“ sind schnell gegründet. So geschehen am Freitag, als der Vollblutmusiker Bütow zur zweiten Auflage seiner Mitsing-Party eingeladen hatte.

Vom ersten Ton an hatte der Musiker die Gäste auf seiner Seite, lauthals wurde gesungen. Eines fiel jedoch schnell auf: Nur sehr wenige Vertreter des „starken Geschlechts“ hatten sich eingefunden. „Die haben sich alle wahrscheinlich nicht getraut“, scherzte Bütow.

Wer allerdings gedacht hatte, dass es sich um einen Karaoke-Abend handelt, der hatte sich geirrt. Zwar wurden die Texte mittels Beamer auf eine Leinwand projiziert, aber nichts war mit Playback. Dafür ist Bütow ein viel zu leidenschaftlicher Musiker. Er selbst begleitete die verschiedenen Musikstücke auf seiner Akustikgitarre. „Mein lieber Mann, das ist ja ein echter Künstler am Instrument und mit seinem Gesang“, war mehrfach zu hören. In der Tat schaffte es Bütow immer wieder, selbst Stücke, die einen eher stärkeren musikalischen Hintergrund brauchten, bestens zu intonieren.

Wurde gerade noch Henry Valentinos „Im Wagen vor mir“ geschmettert, folgten umgehend Hannes Waders „Ich bin so wie ich bin“ und Cat Stevens‘ „Father and Son“. „Ich hätte nicht geglaubt, dass so viele Gäste diesen Stevens-Titel so toll mitsingen“, so Bütow. „Wir haben heute einige Titel im Programm, die von Besuchern während der ersten Party auf ein Kärtchen geschrieben wurden“, sagt Bütow.

Weiter ging die musikalische Reise mit Schlager- und Gassenhauer-Titeln. Ob „Willenlos“ von Westernhagen, „Liebeskummer“ von Malmkvist, „Über den Wolken“ von Mey oder die „Biene Maja“ von Gott, um nur einige der vielen Songs zu nennen, die „Singers“ zeigten sich immer wieder durchaus takt- und textsicher, brauchten in vielen Fällen nicht einmal den Text auf der Leinwand. „Das ist wirklich erstaunlich, ihr macht das echt toll. Das bringt so richtig Spaß“, betonte Bütow. „Aber jetzt kommt das älteste Stück, dass ich im Programm habe.“ Gesagt, getan: Wenige Sekunden später erklangen die ersten Gitarrenklänge für das Stück „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den „Comedian Harmonists“ aus dem Jahr 1934.

Mit dabei war zum zweiten Mal Karin Richter, die unter Beweis stellte, dass sie des Gesanges sehr gut mächtig ist: „Ich finde diese Veranstaltung richtig toll, mit diesen alten Liedern macht sie einen richtig glücklich. Nicht umsonst besuche ich auch jedes Konzert der Gruppe ,The (G)Oldies‘. Allerdings bin ich ein bisschen verärgert darüber, dass sich nicht mehr Gäste eingefunden haben.“ Immer wieder werde gemeckert, dass nichts los ist: „Aber wenn was geboten wird, kommen sie nicht.“