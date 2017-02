Abwahl von Hermann Hitz ist vom Tisch

Wildeshausen - Vor dem Hintergrund der Diskussion zur Abberufung des Schulausschussvorsitzenden Hermann Hitz hat am Mittwoch im Stadthaus ein Gespräch der Fraktionsvorsitzenden und des Bürgermeisters mit Hitz stattgefunden.

Im Ergebnis stellten die Beteiligten fest, dass die Vorwürfe gegen Hitz „nach umfassender Aufarbeitung des Schriftwechsels“ weitgehend geklärt werden konnten. Hitz erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Kommunikation untereinander teilweise missverständlich und unglücklich gewesen sei.

Allgemein wurde festgestellt, dass bei den von ihm durchgeführten Veranstaltungen für den angesprochenen Personenkreis nicht immer hinreichend klar gewesen sei, dass es sich nicht um Gremienarbeit der Ratsmitglieder, sondern um vorgelagerte, von Hitz persönlich organisierte Treffen handelte, von denen die Verwaltung Kenntnis hatte. Eine hier teilweise eingetretene „Verunsicherung“ unter den Ratsmitgliedern und auch bei den Schulleitungen solle zukünftig vermieden werden.

Darüber hinaus wurde von den anwesenden Fraktionsspitzen die Wortwahl von Hitz in einzelnen Mails thematisiert, da diese als „provokant“ angesehen wurde. Hitz führte aus, dass er lediglich auf die besondere Situation in der Raumnot an den Grundschulen aufmerksam gemacht und kein Ratsmitglied persönlich angesprochen habe.

Für die Zukunft wurde vereinbart, dass eine klare Abgrenzung zwischen politischer Arbeit und förmlicher Ratsarbeit stattfinden muss. Dies gelte auch im Hinblick auf politische Veranstaltungen und dort von Funktionsträgern getroffene Aussagen.

dr