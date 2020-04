Abschied nehmen unter Corona-Bedingungen

Bestatter Fabian Reinke berichtet, wie sich das Virus auf Trauerfeiern auswirkt und was das für Angehörige bedeutet

+ Fabian Reinke kann Bestattungen derzeit nur mit Einschränkungen durchführen. Foto: Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Das Coronavirus hat alle Bürger fest im Griff. Die Maßnahmen zum Schutz vor der Ansteckung wirken sich nahezu auf jeden Lebensbereich aus. Besonders hart treffen die Kontaktverbote diejenigen, die Abschied von einem verstorbenen Menschen nehmen müssen. Wie bereits berichtet, ist auch in Wildeshausen der Zutritt zur Friedhofskapelle gesperrt. Die Trauerhalle des Bestattungsunternehmens Reinke an der Heemstraße ist für die Öffentlichkeit ebenfalls tabu. An der Trauerfeier, die entweder vor der Kapelle oder an der Grabstelle stattfindet, dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen.