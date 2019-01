Abrissbirne für Ex-Kindergarten

Wildeshausen - Die Tage des Gebäudes an der Harpstedter Straße 39 in Wildeshausen sind gezählt. Wie Immobilienkaufmann Helmut Müller mitteilte, wird er das Haus, in dem sich lange Zeit der städtische Kindergarten „Pusteblume“ befand, schon bald abreißen lassen und auf dem Grundstück drei Doppelhäuser errichten. In den sechs Haushälften entstehen jeweils zwei Eigentumswohnungen. Der Abriss würde das Ende der Diskussion über die Nachnutzung des Gebäudes bedeuten.

Müller war vor einem halben Jahr der höchstbietende Interessent für die städtische Immobilie gewesen, die zeitweise sogar als Flüchtlingsunterkunft gehandelt worden war. Er hatte das Haus schließlich für 312 000 Euro erworben und sich damit gegen zehn andere Bewerber durchgesetzt.

Der Kindergarten hatte das Gebäude schon im Jahr 2009 in Richtung Twistringer Weg verlassen, wo neu gebaut wurde. Zwischenzeitlich hatte die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) im Obergeschoss Räume genutzt, war aber ausgezogen, als der Verkauf anstand.

Nach einer Besichtigung im Sommer hatte Müller zunächst beschlossen, die Immobilie weiterzuverkaufen, weil die Bausubstanz seiner Ansicht nach gut war. Das Exposé wies im Oktober insgesamt 380 Quadratmeter Wohnfläche aus. Dazu kam das 900 Quadratmeter große Grundstück mit acht Stellplätzen.

+ Vor dem Abriss: Das alte Kindergartengebäude an der Harpsteder Straße weicht drei Doppelhäusern. © dr

Nach Aussage von Müller hat es einige Bewerber gegeben. „Viele wollten dort Wohnraum schaffen“, so der Immobilienkaufmann, den aber keines der Konzepte städtebaulich überzeugte. Weil er selbst als Bauträger arbeitet, beschloss der Wildeshauser, die Sache eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. So hat sich Müller entschieden, dort dem Bebauungsplan entsprechend zwölf Eigentumswohnungen zu schaffen.

„Der Bedarf an günstigem Wohnraum ist in der Stadt sehr groß“, so Müller. Es würden viele kleine Appartements für Angestellte gesucht. Der Immobilienkaufmann hat wenige Meter weiter noch ein größeres Projekt in Planung. Direkt an der Harpstedter Straße möchte er bis Ende des Jahres ein Sechs-Familienhaus erstellen. Alle Wohnungen sind bereits reserviert. Zudem entstehen im rückwärtigen Bereich in Richtung Twistringer Weg auf sechs Grundstücken individuelle Einfamilienhäuser. Der Quadratmeterpreis liegt bei etwa 170 Euro. Die Gesamtfläche des Gebietes beträgt 4 800 Quadratmeter. dr