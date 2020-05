Ein Abriss steht bevor, der andere lässt auf sich warten

Vorbereitungen für Neubau an der Kokenstraße / Urgeschichtliches Zentrum in der Warteschleife

+ Wird abgerissen: Das Haus an der Kokenstraße soll weichen, damit zwei Neubauten errichtet werden können. Foto: bor

Wildeshausen – An der Kokenstraße in Wildeshausen rollen bald die Abrissbagger an. Allerdings werden sie noch nicht das große ehemalige Burmeister-Haus vor der alten Feuerwehrhalle entfernen, das mittlerweile der Stadt gehört, sondern ein kleineres auf dem Grundstück der Familie Burmeister. Es handelt sich um ein Wohnhaus aus den 1960er-Jahren, das zurückgebaut werden muss, um eine Grundstücksfläche von 1 400 Quadratmetern zur Verfügung zu haben. Auf diesem Areal sollen bis Sommer 2021 zwei KfW-Effizienzhäuser mit neun Wohn- und drei Büroeinheiten samt Wärmepumpe, Fotovoltaikanlage sowie Lüftung mit Wärmerückgewinnung entstehen (wir berichteten). Die beiden Gebäude werden zweigeschossig mit Staffelgeschoss errichtet. Die Wohnungen und Büros haben eine Größe von 60 bis 135 Quadratmetern. Sie sind barrierefrei und mit einem Aufzug zu erreichen.