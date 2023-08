Schulze Temming-Hanhoff fordert Transparenz ein

Von: Ove Bornholt

Wirft weiter Fragen auf: Der Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße. © bor

Der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff fordert Transparenz ein. Die Wildeshauser Stadtverwaltung beantwortet seinen Fragenkatalog zum Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ bisher nicht.

Wildeshausen – „Vieles ist in der Verwaltung schiefgelaufen“, schlussfolgert der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff im Nachgang unserer jüngsten Berichterstattung zum Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße in Wildeshausen. Wie berichtet, haben sich die Investoren in einem Schreiben an die Politik gewandt und um Hilfe angesichts der „kostenverursachenden, willkürlichen Maßnahmen der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters“ gebeten.

Schulze Temming-Hanhoff fordert in der Sache mehr Transparenz ein. Für ihn steht fest: „Die Verwaltung setzt alles daran, die Missstände im eigenen Sinn schönzureden.“ Seine konkrete Frage im Bauausschuss am 8. Juni, seit wann Bürgermeister Jens Kuraschinski beziehungsweise die Verwaltung von dem Bauvorhaben wissen, war mit dem Hinweis von Bauamtsleiter Hans Ufferfilge beantwortet worden, dass interne Abläufe nicht Gegenstand einer öffentlichen Beratung sein könnten (wir berichteten). Deswegen habe er am 11. Juni eine Anfrage mit 19 konkreten Fragen zum Geschehen beim Bürgermeister eingereicht, so Schulze Temming-Hanhoff. „Die Fragen sind aber noch immer nicht beantwortet, obwohl die Beantwortung ausdrücklich für die Beratung des Tagesordnungspunkts ,Veränderungssperre‘ beantragt war“, ärgert sich der Ratsherr, dass die Anfrage bei der Ratssitzung am 29. Juni nicht beantwortet wurde. Im Protokoll heißt es lediglich, dass diverse Fragen vorliegen, die aufgrund der hohen Belastung der Verwaltung nur nach und nach beantwortet werden können. Demzufolge stehen noch drei Anfragen aus.

Bebauungsplan soll nicht geändert werden

Was den geplanten Neubau anstelle der „Oldenburger Hundehütte“ angeht, appelliert Schulze Temming-Hanhoff an den Bürgermeister, das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans schnellstmöglich zu beenden. Denn es sei ursächlich für eine monatelange Rückstellung des Vorhabens. Weil der Neubau sowohl dem aktuellen Bebauungsplan als auch dem Dichtemodell entspreche, sei ein formaler Beschluss, dem Vorhaben zustimmen zu wollen, wenig hilfreich. „Er dient lediglich einer positiven Selbstdarstellung der Verwaltung.“

Festzuhalten sei im Übrigen, „dass mein Fragenkatalog ohne mein Zutun und Wissen an den Anwalt der Investoren gelangt war“, teilte Schulze Temming-Hanhoff weiter mit. Der Jurist habe in einem Schreiben an die Stadt Bezug darauf genommen und den Ratsherren erwähnt. Bürgermeister Kuraschinski hatte das Schreiben in der Ratssitzung erwähnt und Vorwürfe gegen Schulze Temming-Hanhoff erhoben.

„In seinem Eifer, mich mundtot machen zu wollen, hat Herr Kuraschinski den Zusammenhang verkannt und die Ratsöffentlichkeit wahrheitswidrig – mich diffamierend – informiert, ich hätte Verbindung zum Anwalt der Investoren aufgenommen und ihm in unzulässiger Weise zugearbeitet“, so das fraktionslose Ratsmitglied. Später entschuldigte sich Kuraschinski dafür.