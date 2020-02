Abriss des Ex-Kindergartens

Drei neue Gebäude an der Harpstedter Straße geplant

+ Stück für Stück wird das Kindergartengebäude zerlegt. Foto: dr

Wildeshausen – Jahrelang war nicht klar, was mit der Immobilie des ehemaligen Kindergartens „Pusteblume“ an der Harpstedter Straße geschehen soll. Nun ist für alle sichtbar, dass das Haus aus den 1950er-Jahren keine Zukunft mehr hat. Am Dienstag in der Frühe rückte ein Abrissbagger an und zerlegte das Gebäude vom rückwärtigen Garten aus in seine Einzelteile. Investor Helmut Müller plant, auf dem knapp 2 000 Quadratmeter großen Grundstück drei Gebäude mit zusammen zwölf Wohneinheiten zu errichten, die allerdings bereits vergeben sind. Die Wohneinheiten mit einer Größe von 50 bis 60 Quadratmetern sollen im KfW-55-Standard erstellt werden.