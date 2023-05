Abriss des Mitteltraktes der alten Feuerwache: Urgeschichtliches Zentrum ab 2025

Von: Dierk Rohdenburg

Abriss geplant: Nach Pfingsten wird der mittlere Gebäudeteil entfernt und ein neuer errichtet. © dr

Wildeshausen – Der seit vielen Jahren geplante Umbau der alten Feuerwache an der Hunte zum Urgeschichtlichen Zentrum Wildeshausen“ rückt näher.

„Nachdem der Bauantrag und die Vergabe der Leistungen länger als erwartet gedauert haben, freuen wir uns nun umso mehr, dass es nach Pfingsten losgeht“, erläutert Baudezernent Manfred Meyer in einer Pressemitteilung der Stadt.

Im ehemaligen Feuerwehrhaus sollen neben dem Urgeschichtlichen Zentrum der Bürger- und Geschichtsverein sowie der Verkehrsverein neue Räume erhalten. Sie haben ihre Büros bisher im historischen Rathaus.

Setzungsrisse und Feuchtigkeitsschäden in dem direkt an der Hunte gelegenen Gebäude sind der Grund für den Abbruch des Mitteltraktes. Die alte denkmalgeschützte Feuerwache an der Straße sowie ein Teil der ehemaligen Fahrzeughalle bleiben erhalten.

Suche nach Kampfmitteln

Bevor im Anschluss an den Rückbau Pfahlgründung und Rohbau erfolgen können, rücken nach Angaben der Stadt die Kampfmittelsondierer an, um nach Blindgängern und etwaigen Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg zu suchen. „Sie werden dabei jedes einzelne der acht Meter tiefen Bohrlöcher unter die Lupe nehmen“, so Meyer.

Die Stadt plant, das Urgeschichtliche Zentrum im Jahr 2025 zu eröffnen. Für die Anlaufphase im Jahr 2024 veranschlagt Kämmerer Thomas Eilers 95 000 Euro jährlich an Kosten und ab 2025, wenn der Betrieb richtig läuft, 75.000 Euro pro Jahr für Personal-, Geschäfts- und Sachaufwand. Der Landkreis Oldenburg unterstützt den Betrieb mit bis zu 100.000 Euro jährlich. Für die umfangreiche Sanierung der Feuerwache selbst, die zu zwei Dritteln gefördert wird, muss die Stadt nach letzten veröffentlichten Berechnungen einmalig 1,4 Millionen Euro aufbringen. Die Stadt hofft, dass das neue Urgeschichtliche Zentrum jährlich bis zu 15.000 Besucher anlockt und zur Belebung des Innenstadthandels beiträgt.

Vor dem Abriss wird das Gebäude übrigens noch einmal im Rahmen des Gildefestes genutzt. Wie in den vergangenen Jahren quartiert sich dort die Ratskompanie ein.