Abiturienten greifen nach den Sternen

Gymnasium verabschiedet 78 Schüler

Auf dem Schulhof stellten sich die Abiturienten zum Gruppenfoto auf. Dieses Jahr verlassen 78 junge Männer und Frauen das Gymnasium mit dem Abitur in der Tasche.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Unter dem Motto „Abiversum – Wir greifen nach den Sternen!“ hat sich der diesjährige Abiturjahrgang am Freitag vom Gymnasium Wildeshausen verabschiedet. „Ein bisschen Wehmut ist bei Ihnen dabei“, richtete sich Rektor Ralf Schirakowski direkt an die 78 Schüler im Forum. „Das sehe ich Ihren Gesichtern an. Sie schauen etwas bange in die Zukunft.“ Das sei auch kein Wunder, schließlich fehle die verlässliche Leitplanke „Schule“, und die jungen Männer und Frauen müssten jetzt ihre eigenen Entscheidungen treffen.