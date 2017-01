Abiturienten fragen nach und präsentieren Erkenntnisse

WILDESHAUSEN - Von Dierk Rohdenburg. Wer liest in den sozialen Netzwerken alles mit? Kann man mit Grünzeug Krebserkrankungen bekämpfen? Können wir Pressebildern noch trauen? Das waren drei von 18 Vorträgen, in denen am Mittwochabend Wildeshauser Gymnasiasten vorstellten, womit sie sich in ihren Seminarfächern beschäftigt hatten.

Unter dem Motto „Nachgefragt“ begrüßte der aktuelle Abiturjahrgang für zwei Stunden ein interessiertes Publikum aus Mitschülern, Eltern und Lehrern. Sie gaben einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit der Seminarfächer Nahrung, Informatik, Reden und Argumentieren, Fotografie sowie Film und Fernsehen.

Das Gymnasium bietet seinen Schülern im Rahmen dieser Unterrichtsform die Möglichkeit, Methoden und Inhalte wissenschaftlichen Arbeitens kennenzulernen und zu praktizieren sowie sich dabei auf der Basis ihrer Interessen sowie organisatorischen und gestalterischen Fähigkeiten eigenständig in die schulische Arbeit einzubringen.

Zur Sprache kamen an dem Abend viele Themen. So fragten die Schüler, ob Hooligans eine Gefahr für den Sport bedeuten. Sie erklärten, wie die neue Online-Währung Bitcoins funktioniert und ob die Werbesprache unser Kaufverhalten beeinflusst.

Die Vorträge wurden in den Fach- und Sprachenräumen an der Schulstraße des Gymnasiums gehalten. Hier konnten auch weitere Produkte aus den Seminarfacharbeiten bestaunt werden – zum Beispiel die selbst gebauten Roboter der Informatiker oder erste Fotoserien aus der Projektarbeit „Amsterdam“. Die Aufnahmen sollen ab dem 6. Februar auch im Rahmen einer Ausstellung im Wildeshauser Stadthaus zu sehen sein.

An einem Stand boten die Schüler des Seminarfachs Nahrung selbst produzierte Snacks an. So gab es Smoothies aus Himbeeren und Grapefruit oder aus Ananas, Petersilie und Spinat. Auf den Tisch kamen leckere Schnittchen nach Rezepten aus vielen Ländern, die die Schüler selbst ausprobiert hatten. „Wir haben uns zunächst über die Länder und die Früchte informiert und dann die Speisen zubereitet“, berichteten Sarah Nienaber und Tim Schmidt.

Was die Frage nach den Pressefotos betrifft, kann unsere Zeitung ihre Leser und die Schüler beruhigen: Pressefotos werden bei uns nicht manipuliert.