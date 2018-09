Schüler der Privatschule Gut Spascher Sand nehmen an Hochschulunterricht teil

Vor dem Abitur auf die Uni

+ © dr Henning Emler von Maydell gab David Nagel (l.) und Till Düren (r). einen Seminarplaner mit auf den Weg an die Universität. © dr

Wildeshausen - Noch nicht mal das Abitur in der Tasche, aber schon Studieren. Das können Till Düren aus Stuhr und David Nagel aus Wildeshausen bald von sich behaupten. Die beiden Schüler der Oberstufe an der Privatschule Gut Spascher Sand besuchen ab Oktober Vorlesungen und Seminare an der Universität Bremen.