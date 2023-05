Bezirksverband investiert rund 5,3 Millionen Euro: „Kulturtreff“ für neues Bettenhaus abgerissen

Von: Dierk Rohdenburg

Abbruch vor wenigen Tagen: Der „Kulturtreff“ musste dem Neubau weichen. © Bezirksverband

Wildeshausen – Beim Kreisaltenheim in Wildeshausen sind die Arbeiten zum Bau eines neuen Bettenhauses angelaufen.

Wie Jens Haake, Leiter des Gebäudemanagements beim Bezirksverband Oldenburg, berichtete, wurden vor wenigen Tagen die beiden letzten landwirtschaftlich geprägten Gebäude auf dem Grundstück abgerissen. An Stelle des ebenfalls aufgegebenen „Kulturtreffs“ entsteht ein neuer Bettentrakt mit 20 Einzelzimmern.

Derzeit laufen die vorbereitenden Erdarbeiten. „Bis Ende Juli wird das Mauerwerk im Erdgeschoss errichtet sein“, so Haake. Eine Grundsteinlegung sei noch vor den Sommerferien geplant.

Bezirksverband investiert 5.3 Millionen Euro

Wie berichtet, investiert der Bezirksverband rund 5,3 Millionen Euro in den Neubau. Bis 2025 sollen zudem die Häuser B, C und D saniert sowie die Außenanlagen neu gestaltet werden. Ziel ist laut Haake eine deutliche Qualitätsverbesserung für die Bewohner, weil Doppelzimmer aufgelöst werden. Zudem sollten stark pflegebedürftige Menschen aus einem Gebäude an der Heidloge in den Neubau einziehen. Dieses Haus werde anschließend anderweitig genutzt.

Vorbereitende Erdarbeiten: An dieser Stelle soll das neue Bettenhaus stehen. © dr

Die Maßnahme ist mit dem Landkreis Oldenburg abgestimmt. Träger des Kreisaltenheims in Wildeshausen ist der Oldenburgische Generalfonds, der vom Bezirksverband verwaltet wird.

Das Kreisaltenheim ist ein Zuhause für 75 ältere Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern. Das Team der Pflegeeinrichtung mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie (Psychiatrie für ältere Menschen) begleitet die Bewohner nach Angaben des Bezirksverbands dabei, ein aktives und weitgehend selbstständiges Leben in Gemeinschaft und im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten zu führen.