Anwohnern wird Pflanzgebot erlassen und auf der Burgwiese entsteht ein Abenteuerspielplatz

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen wird am Rand der Burgwiese einen neuen Abenteuerspielplatz bekommen. Auf der Fläche des aktuellen Spielplatzes könnte eine Multifunktionsarena mit Naturtribünen entstehen. Und im Bereich der Schabböge soll es oberhalb der Hunteabbruchkante weitere Anpflanzungen geben, womit die Anwohner der anliegenden Grundstücke von dem bislang geltenden Pflanzgebot befreit werden.

Diese drei Maßnahme passierten gemeinsam nach zunächst kontroverser Diskussion den Bauausschuss, obwohl sie sowohl örtlich als auch thematisch recht weit voneinander entfernt liegen. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Schabböge“ gehören.

Der Streit über das Anpflanzungsgebot an der Hunteabbruchkante ist fast so alt wie die Bebauung der Grundstücke. Eigentlich sind die Eigentümer verpflichtet, eine Art Hecke anzupflanzen. So richtig gehalten hat sich daran aber wohl niemand, wie die Stadtverwaltung sowie der Landkreis Oldenburg wiederholt festgestellt haben. Nach Angaben von Hans Ufferfilge aus der Stadtverwaltung war der Landkreis von Anfang an gegen das private Pflanzgebot und hatte sich dafür eingesetzt, lieber die dahinter liegende öffentliche Fläche zu bepflanzen.

Seit wenigen Jahren wurden die öffentlichen Flächen deshalb von der Stadt bepflanzt. „Das hat sich bewährt und soll fortgesetzt werden“, so Ufferfilge. Die Änderung des Bebauungsplanes und die Verschiebung der Pflanzgebote von den privaten Grünflächen auf die vorgelagerten öffentlichen Flächen sei eine logische Konsequenz.

„Die Befindlichkeiten der Ureinwohner sind erheblich“

Dagegen kämpft schon seit Jahren der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff. „Das ist eine Interessensplanung zulasten der Allgemeinheit“, wetterte er. „Der Flächennutzungsplan sieht zudem einen mindestens fünf Meter breiten Streifen mit Fußweg als zusätzlichen Wanderweg oberhalb der Abbruchkante vor“, stellte er fest. Dieser sei aber schon lange zugepflanzt worden, sodass es nur einen Trampelpfad gebe.

„Ist das dein Dackelweg?“, erkundigte sich Wolfgang Sasse (CDU) und betonte, dass der Bereich nun endlich neu beordnet werden müsse, um das Thema vom Tisch zu bekommen.

Ganz ohne Ärger in der Bevölkerung wird das wohl aber nicht abgehen, ahnte Bodo Bode (Pro Wildeshausen). „Die Befindlichkeiten der Ureinwohner sind erheblich“, erklärte er. Wenn sich die „neuen Bewohner“ nun einen „schlanken Fuß“ machen könnten, indem das Pflanzgebot auf ihrem Grundstück wegfalle, gebe das Verdruss. Sinnvoll sei es dann schon, wenn die neuen Anlieger wenigstens die Kosten für die öffentliche Bepflanzung übernehmen würden.

Oliver Klär (Grüne/Linke) schlug einen Kompromiss vor: Man könne auf die Entpflichtung der Bauherren verzichten, sodass sie weiter das Pflanzgebot erfüllen müssten. Das alles, so stellte Ufferfilge fest, sei aber nicht möglich, ohne das Bauleitplanverfahren ganz neu aufzunehmen und weitere Kosten zu produzieren.

Wesentlich unstrittiger ist, dass auf der Burgwiese ein neuer Abenteuerspielplatz in Form einer Burg entstehen soll – auch, wenn er recht nahe an der Wittekindstraße liegen dürfte und die Wildeshauser Schützengilde Bedenken angemeldet hat. Die Ausweisung eines neuen Multifunktionsplatzes am Burgberg bezeichnete Rainer Kolloge (UWG) als gute Idee. „Da können wir den Jugendlichen endlich einen tollen Platz in der Stadt bieten“, fand er. An der Stelle sei auch keine Lärmbelästigung für Anwohner zu befürchten.

Sowohl der Spielplatz als auch der Multifunktionsplatz sollen über das Programm „Lebendige Zentren“ mit zwei Drittel der Kosten vom Land gefördert werden. Für den Spielplatz gibt es bereits konkrete Pläne und Ausschreibungen. Über den Multifunktionsplatz wurde bislang noch nicht abschließend beraten. Es ist bislang auch noch nicht sicher, dass die vom Land zur Verfügung gestellte Summe dafür reichen wird, da die bislang beschlossenen Projekte einiges Geld kosten.