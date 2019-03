Burmeister-Haus: Abbruch ein Fall für Denkmalschutz?

Wildeshausen – Könnte der Denkmalschutz den Abriss des alten Burmeister-Hauses an der Kokenstraße in Wildeshausen verhindern? Derzeit liegt dem Landkreis Oldenburg eine Anfrage der Stadt Wildeshausen vor, zu prüfen, ob es Gründe gegen einen Abriss des Gebäudes gibt, weil sich dadurch die Sicht auf die Alexanderkirche verändern würde.

Peter Nieslony, Leiter des Bauamtes des Landkreises, sicherte zu, schnell eine Einschätzung zu formulieren – nachdem die Situation vor Ort geklärt wurde und eine Recherche in der Literatur erfolgt ist. In diesem Fall seien unter anderem Fragen des Umgebungs- und des Ensembleschutzes zu klären, so Nieslony.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Wildeshauser Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung die Weichen für die Innenstadtentwicklung und den Umbau des alten Feuerwehrhauses in ein Urgeschichtliches Zentrum gestellt. Wie berichtet entschied sich das Gremium für ein Tauschgeschäft, weil sich der Besitzer des BurmeisterHauses bereit erklärt hatte, das Grundstück zu verkaufen, wenn der Parkplatz an der Kokenstraße als Tauschgrundstück wieder an ihn veräußert wird. Kurios: Das Flurstück mit dem Parkplatz hatte die Stadt am 30. April 1997 von Burmeister erworben.

In der Ratssitzung wurde darüber diskutiert, ob die Stadt auf die 30 Parkplätze verzichten kann, denn im Fall des Verkaufes sollten auf der Fläche Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Der Verkehrswert der Parkfläche wurde mit 140.000 Euro gutachterlich taxiert, während das Grundstück mit dem Haus an der Mühlenstraße lediglich einen Wert von 55.000 Euro hat. Somit gab es den Differenzwert von 85.000 Euro, der nun von Burmeister zu entrichten ist – wenn der Vertrag tatsächlich abgeschlossen wird.

Ratssitzung führt zu Prüfauftrag

Der Prüfauftrag, ob es denkmalschutzrechtliche Hindernisse gibt, resultiert ebenfalls aus der Ratssitzung. CDW-Ratsherr Stefan Brors hatte eingeworfen, dass es vor Jahren einmal das Signal gegeben habe, das Haus dürfe nicht abgerissen werden, weil die Alexanderkirche von diesem Standort aus teilweise verdeckt sein müsse. Auch Mitglieder des Arbeitskreises Feuerwehr-Neubau können sich an diesen Einwurf erinnern. Die Stadtverwaltung habe vor rund zehn Jahren auf eine Stellungnahme des Denkmalschutzes zum Abbruch des Burmeister-Hauses hingewiesen, heißt es von Feuerwehrleuten. Das Argument damals war: Historisch gesehen habe es von der Stelle des Parkplatzes aus nie eine komplette Sicht auf die Alexanderkirche gegeben. Das müsse man bei allen Planungen berücksichtigen. Auch aus diesem Grunde habe der beauftragte Architekt für das neue Feuerwehrhaus an der Hunte einen Winkelbau konstruiert, dessen Giebel anstelle des Burmeister-Hauses die Sicht auf das Gotteshaus verdeckt.

Die Feuerwehrhausplanungen wurden zu den Akten gelegt. Nun soll dort ein Urgeschichtliches Zentrum entstehen. Aus diesem Grund plant die Stadt den Abriss der alten Immobilie – vorausgesetzt, der Einspruch vom Landkreis bleibt aus.

dr