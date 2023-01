Ab Sommer wird in Glane Öko-Strom produziert

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Es geht aufwärts: In Glane werden bis zum Sommer acht Windenergieanlagen errichtet. Bislang stehen die Stahlbetonsegmente. © dr

In Glane wachsen acht Windenergieanlagen in die Höhe. Sie werden schon bald Strom produzieren.

Glane – 80 Meter hoch ragen fünf Stahlbetonpfeiler in der Nähe der Glaner Straße in Glane in die Höhe. Sie künden davon, dass bis zum Sommer acht neue Windenergieanlagen (WEA) in der Landgemeinde ihren Betrieb aufnehmen werden. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte können sich zudem Wildeshauser an einem Teil des Projektes beteiligen und hoffen, gute Gewinne für ihr investiertes Geld einzufahren.

Sieben Anlagen werden im Auftrag der VR Energieprojekte Wildeshauser Geest in Wildeshausen erstellt, eine im Auftrag der Firma „Alterric Erneuerbare Energien“ in Oldenburg. Die Anlagen kommen von der Firma Enercon. Sie haben eine Nabenhöhe von 166 Metern und einen Rotordurchmesser von 160 Metern. Die Nennleistung beträgt 5,5 Megawatt pro Exemplar. Die Räder gehören zu den modernsten des Anbieters.

Bürger können sich ab der zweiten Jahreshälfte beteiligen

Drei Anlagen der VR Energieprojekte Wildeshauser Geest werden von einer Landeigentümergesellschaft betrieben, drei als Bürgerwindanlagen und eine für Sparbriefe. „Noch stehen die Bedingungen nicht fest“, sagt Geschäftsführer Hermann Raschen. Die konkrete Beteiligung sei nach einer mehrmonatigen Zeichnungsphase erst ab 2024 geplant.

Erst einmal müssen sich die Rotoren überhaupt drehen. Damit sie das können, werden auf die Stahlbetonpfeiler Stahlteile mit einer Höhe von 60 Metern gesetzt. Anschließend werden die Gondeln installiert und die Flügel montiert.

„Bisher sind wir gut in der Zeit“, so Raschen, der hofft, dass nicht plötzlich noch Teile fehlen. Die weiteren Großkomponenten sollen seinen Angaben zufolge ab Ende Januar angeliefert werden. Wenn alles gut läuft, drehen sich die ersten Rotoren Ende März.

„Mit dem geplanten Windpark in Glane werden wir jährlich bis zu 25.000 Haushalte in der Region mit sauberer Windenergie versorgen können“, heißt es von der Projektgesellschaft. „Im Gegensatz zur konventionellen Versorgung über Braunkohle können durch die umweltbewusste Energieerzeugung mit Windkraft bis zu 71 369 Tonnen umweltschädigendes CO2 pro Jahr eingespart werden. Damit leistet unser Windpark einen starken Beitrag zum Klimaschutz.“

Stadt Wildeshausen beteiligt sich nicht

Die Stadt Wildeshausen hat übrigens von einer Beteiligung Abstand genommen. Möglich gewesen wäre eine Summe von 200.000 bis 303.000 Euro. Der Stadtrat entschied sich in der letzten Sitzung des Jahres dagegen, weil ohnehin Geld für wichtige Projekt im Haushalt fehlt.

Für Raschen ist das kein Problem. Der Projektgesellschaft entstünden dadurch keine Finanzierungslücken, verdeutlicht er. Die Beteiligung der Stadt Wildeshausen sei für das Projekt zwar wünschenswert gewesen, aber nicht nötig.