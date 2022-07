Landkreis lehnt Kneipe im Bahnhof ab

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Teilen

Hier geht es (noch) nicht weiter: Wirt Reelf Berding möchte am Bahnhof eine Kneipe aufmachen. © bor

Eine Kneipe im Bahnhof in Wildeshausen? Wirt Reelf Berding will dort ein Lokal eröffnen. Landkreis und Stadtverwaltung sind aber (noch) dagegen.

Wildeshausen – Bekanntlich wird die „Kleine Kneipe“ an der Heiligenstraße in Wildeshausen bald abgerissen, weil Investor Timo Poppe die ganze Ecke neu gestalten will. Wirt Reelf Berding muss das Lokal nach eigenen Angaben Ende August schließen, würde aber gerne als Gastronom im Bahnhof der Kreisstadt weitermachen. „Der Bedarf für einen neuen Laden ist da“, sagt er. „Viele Leute fragen mich, wann ich eröffne.“

Berding plant schon seit Längerem, sowohl im ehemaligen Kiosk als auch im Frühstücksraum, der ebenfalls als Wartebereich genutzt werden kann, das Lokal zu eröffnen. Dafür habe er schon einiges an Geld investiert und sei sich mit Besitzer Frank Stöver einig, mit dem er einen Vertrag geschlossen habe, betont er. Doch einen entsprechenden Bauantrag hat der Landkreis Oldenburg jetzt für ihn überraschend abgelehnt.

Hier ist bald Schluss: Die „Kleine Kneipe“ an der Heiligenstraße wird abgerissen. © bor

Nun macht sich Stöver für das Projekt stark und hat einen Ortstermin organisiert, weil er glaubt, dass seine Pläne laut Vertrag realisiert werden können. Eine entsprechende Einladung ging an die Ratsmitglieder, die Stadtverwaltung und die Presse.

Kurz zum Hintergrund: Stöver hatte den maroden Bahnhof vor rund zehn Jahren gekauft und sich in dem Durchführungsvertrag verpflichtet, den historisch wertvollen Bau zu sanieren. Im Vertrag war damals die Rede von einer Wartehalle. Diese sei „zwingend erforderlich“, heißt es in einem Schreiben des Kreis-Bauordnungsamts an Berding, das unserer Zeitung vorliegt. Diese Einschätzung sei auch von der Stadt Wildeshausen so mitgeteilt worden.

„Anstatt einer negativen Stellungnahme hätte ich mir von der Stadt Unterstützung erhofft, wie man das Vorhaben hinbekommt“, so Stöver. Er ist unzufrieden. „Berding und ich waren uns einig darüber, dass eine urige Wildeshauser Bierkneipe mit Biergarten im Bahnhof sehr gut passen würde“, teilte er mit. Der Bebauungsplan passe, dies sei geprüft und von der Stadtverwaltung noch einmal in einem Telefonat bestätigt worden. Nun solle es am Durchführungsvertrag liegen. Im Jahr 2017 seien schon ein Kiosk und Café für das Hotel genehmigt worden. Dort dürfte auch Alkohol ausgeschenkt werden. Die ehemalige Wartehalle und der Kiosk seien für die Zwecke Warten und Essen genehmigt. Im Bebauungsplan seien Schankwirtschaften explizit erlaubt, führt der Immobilienbesitzer aus.

Stöver ärgert sich darüber, dass (zumindest erst einmal) nichts vorangeht. Dabei habe er gerade in der Zeitung von der Initiative von UWG, SPD und CDU für die Weiterentwicklung Wildeshausens gelesen. „Wir wollen Leben, Gastronomie und Läden in der Stadt.“ Der Ausbau eines Kiosk-Cafés zur vollständigen Schankwirtschaft „sollte wohl für alle Wildeshauser und Bahnreisende von Nutzen sein. Sonst können wir die Innenstadt am besten gleich abschließen.“

Bahnreisende sollen weiter im Gebäude warten können

Die ehemalige Wartehalle war bisher mit Tischen und Stühlen ausgestattet – für das Frühstück der Hotelgäste, aber auch für Bahnreisende, die auf ihren Zug warten. Letztere würden jedoch lieber im ehemaligen Stellwerk, dem heutigen Kiosk, sitzen, weil sie dort sowohl den direkten Zugang als auch den Blick zum Bahnsteig haben, hat Stöver beobachtet. Die meisten blieben sowieso auf dem Bahnsteig und in den Glashäuschen, wo man auch rauchen kann.

„Ich biete auch weiterhin einen Wartebereich“, betont Stöver. Zudem sorge Berding mit dem Lokal für eine zusätzliche Behindertentoilette sowie Urinale und dafür, dass diese deutlich länger öffentlich nutzbar seien als bisher. Das kann der Kneipenpächter zusichern. Sein jetziges Lokal in der Wildeshauser Innenstadt ist in der Regel das letzte, das früh am Morgen schließt.