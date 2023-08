Ab fünfter Klasse: Landkreis Oldenburg übernimmt Kosten für Jugend-Freizeit-Ticket

Teilen

Die Schülerbeförderung bietet immer wieder Grund zur Diskussion. Symboloto: dpa © Agentur, dpa

Landkreis Oldenburg – Gute Nachrichten für alle Schüler ab der fünften Klasse: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, übernimmt der Landkreis Oldenburg ab dem 1. September die Kosten für das Jugend-Freizeit-Ticket als Monatskarte.

Derzeit kostet es 20,70 Euro. Dieses Angebot sei eine mit der Kreispolitik besprochene und vereinbarte Zwischenlösung für Schüler ab Jahrgang fünf, die keinen Anspruch auf das TIM-Ticket (TIM = Täglich Immer Mobil) haben, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein TIM-Ticket für alle Schüler sei zwar die erste Wahl. „Doch die aktuell schwierigen personellen Rahmenbedingungen bei den Verkehrsunternehmen lassen das derzeit leider nicht zu, sodass wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben, der den erhöhten Freizeitwert für alle Schüler ab Klasse fünf zugänglich macht und in diesem Bereich für eine Gleichbehandlung sorgt“, wird Landrat Christian Pundt zitiert. Er betont, dass es sich hierbei um eine Zwischenlösung handele und weiter an der Umsetzung „TIM-Ticket für alle“ gearbeitet werde.

Hintergrund dieses Schrittes ist die Einführung des TIM-Tickets zum 1. September vergangenen Jahres für Schüler im Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN), die eine festgelegte Mindestentfernung überschreiten. Davor erhielten Jugendliche vom Landkreis Oldenburg noch ein Schülerticket, das ausschließlich für den Weg zwischen Wohnort und Schule genutzt werden konnte. Das TIM-Ticket kann im gesamten Bereich des VBN genutzt werden. Aktuell erhalten es laut Kreisverwaltung etwa 7 500 Schüler. Insgesamt besuchten im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Jugendliche öffentliche Schulen im Landkreis Oldenburg.

Wohnsitz im Landkreis Oldenburg erforderlich

Das Jugend-Freizeit-Ticket berechtigt hingegen dazu, Montag bis Freitag (auch in den Ferien) ab 14 bis 3 Uhr des Folgetages, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester bis Betriebsschluss das Gesamtnetz des VBN in Fahrzeuge des Nahverkehrs zu befahren. Ausgeschlossen sind IC- und ICE-Strecken.

Um das Jugend-Freizeit-Ticket zu nutzen, ist ein Wohnsitz im Landkreis Oldenburg sowie ein laufender Schulbesuch von Klasse fünf bis 13 Voraussetzung. Zudem muss es zwingend in den Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe Oldenburg Land (VOL), der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) oder der Firma Hutfilter beziehungsweise bei deren Subunternehmern erworben werden, um zu gewährleisten, dass die entsprechenden Einnahmen auch dem Landkreis Oldenburg angerechnet werden. Keine Erstattung erfolge, wenn das Ticket an Fahrkartenautomaten, Kundencentern oder bei anderen Verkehrsunternehmen gekauft wurde. Kosten für ein Jahresticket könnten ebenfalls nicht übernommen werden.

Ein entsprechender Antrag (Formular „Schulfahrtkostenerstattung“) kann auf der Internetseite des Landkreises, www.oldenburg-kreis.de, heruntergeladen und muss jeweils bis zum 1. April für das abgelaufene erste Schulhalbjahr beziehungsweise bis zum 1. Oktober für das abgelaufene zweite Schulhalbjahr beim Schulamt eingereicht werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.vbn.de/tickets/ticketangebot/jugend-freizeitticket abrufbar.