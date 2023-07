Ab 2034 geplant: Ein feiner Akku-Zug für Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Akku-Zug auf freier Strecke: So könnten die neuen Fahrzeuge aussehen, die ab 2034 durch Wildeshausen fahren. © Stadler

Auf der Strecke der Nordwestbahn von Bremen nach Osnabrück könnten ab dem Jahr 2034 19 Akku-Triebzüge unterwegs sein.

So sehen es die Planungen des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung vor, die am Mittwoch in Hannover vorgestellt wurden. Danach bereitet die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) die Ausschreibung von 102 neuen Akku-Triebzügen für Niedersachsen vor. Das „Teilnetz Weser-Ems“ bezeichnet das Ministerium in einer Mitteilung als „Besonderheit“. „Dort hat die Markterkundung der LNVG ergeben, dass es besonders wirtschaftlich ist, die Strecke von Osnabrück nach Oldenburg komplett zu elektrifizieren“, heißt es. Die LNVG werde auf dieser Verbindung 27 Elektrozüge einsetzen. Die Strecke zwischen Osnabrück und Bremen (BB 58 über Wildeshausen) werde mit 19 Akkuzügen befahren. Auf dem Abschnitt sollten Ladeinseln entstehen, um die Züge mit Strom zu versorgen.

Abschied vom Diesel schon lange geplant

Niedersachsen bereitet den Abschied vom Diesel im Schienenverkehr schon lange vor. Die LNVG hatte bereits vor drei Jahren entschieden, keine neuen Dieselfahrzeuge mehr zu kaufen. Die Gesellschaft im Landesbesitz hat damit die Entwicklung alternativer Antriebe für den schienengebundenen Nahverkehr beschleunigt und nach eigenen Angaben die ersten Wasserstoffzüge der Welt angestoßen, die heute bei den Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe-Weser zwischen Bremerhaven, Cuxhaven und Buxtehude rollen.

Minister Olaf Lies sprach am Mittwoch von einer „wichtigen Entscheidung für die Mobilitätswende“. „Die neuen Züge bieten mehr Platz als die aktuell eingesetzten Fahrzeuge. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für steigende Fahrgastzahlen“, erläuterte er. Die LNVG wolle die Vergabe der Fahrzeuge noch in diesem Jahr ausschreiben. Die Investitionen lägen vermutlich im dreistelligen Euro-Millionenbereich.

Kein Fahrdraht auf der gesamten Strecke

Akku-Fahrzeuge können auf Strecken mit Oberleitung fahren und auf dieser mit einem Stromabnehmer laden. Zusätzlich lassen sie sich an Inseln aufladen. Vorteil ist, dass Fahrdraht auf der ganzen Strecke nicht mehr nötig ist. Die LNVG hatte im Rahmen einer Markterkundung zu alternativen Energien ermittelt, dass Akku-Züge im Betrieb günstiger sind. Carmen Schwabl, Sprecherin der LNVG-Geschäftsführung, nennt in einer Pressemitteilung weitere Details zu den neuen Zügen: „Wir werden erstmals Triebwagen einsetzen, die Türen für zwei verschiedene Bahnsteighöhen haben. So können auch mobilitätseingeschränkte Fahrgäste überall selbstständig ein- und aussteigen.“ Außerdem sei mehr Platz für Fahrräder geplant.

Das erste Netz, in dem Dieselzüge ersetzt werden, ist ab 2029 das Heidekreuz zwischen Bremen, Hamburg und Hannover. In den anderen Netzen sollen mit dem Ausbau der Infrastruktur bis 2037 die letzten Dieselfahrzeuge von der Strecke gehen. Grundsätzlich gilt: Zunächst rollen alte Züge am Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer aufs Abstellgleis. Fahrzeuge, die die übliche Einsatzdauer von 30 Jahren noch nicht erreicht haben, werden für den Diesel-Betrieb in Netzen genutzt, die noch nicht elektrifiziert sind, heißt es von der LNVG.