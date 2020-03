A 1-Sanierung trotz Coronakrise

Geringer Verkehr ein Vorteil für Baustellenmanagement / Start Ende März

+ Die A 1 zwischen Wildeshausen-Nord und Groß-Ippener wird in Teilstücken saniert. Derzeit gibt es nur punktuell Einschränkungen – wie in der vergangenen Woche. Foto: dr

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass auf den Straßen deutlich weniger Verkehr herrscht. Für die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg ist das ein Vorteil in ansonsten schwierigen Zeiten. Denn ganz wie geplant soll am Montag, 30. März, die nächste Baustelle auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener auf der Richtungsfahrbahn nach Bremen eingerichtet werden. Dann wird die Autobahn an einem der darauffolgenden Sonntage komplett gesperrt, um den gesamten Verkehr auf die Fahrbahn in Richtung Osnabrück zu legen, die bis vergangenen Dezember auf einer Strecke von 3,5 Kilometern saniert worden war.