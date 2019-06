A 1: Monatelange Bauarbeiten zwischen Wildeshausen und Groß Ippener

Wildeshausen – Autofahrer, die regelmäßig die Autobahn 1 zwischen Wildeshausen und dem Dreieck Stuhr benutzen, müssen sich auf monatelange Einschränkungen einstellen.

Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mitteilte, ist von Montag, 1. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 11. Oktober, auf einem 3,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener mit Behinderungen zu rechnen. Allerdings könnte es witterungsbedingt zu Verschiebungen kommen.

A1: Betondeckenfelder müssen erneuert werden

Als Grund gibt die Behörde die Erneuerung von Betondeckenfeldern auf dem Stand- und dem Überholstreifen an. Es sollen immerhin 31.500 Quadratmeter Fläche mit einer neuen Betonschicht versehen werden. „Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der A 1 zweispurig im Gegenverkehr auf der Richtungsfahrbahn Bremen an der Baustelle vorbei geführt“, heißt es in der Nachricht von Geschäftsbereichsleiter Sebastian Mannl.

Schon in der Vergangenheit setzte die Behörde bei ähnlichen Arbeiten auf eine „4+0“-Regelung. Das heißt, in beiden Richtungen fließt der Verkehr zweispurig an der Baustelle vorbei. Dafür entfällt jeweils der Standstreifen. Die Beamten bitten alle Verkehrsteilnehmer um eine besonders vorsichtige Fahrweise, Verständnis und Rücksichtnahme.

Verkehrsbehinderungen zum Start der Sommerferien

Bisher sind die Erfahrungen mit der „4+0“-Regelung seitens der Behörde gut. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob mit dem Beginn der Monate dauernden Maßnahme nicht bis nach dem ersten Reisewochenende der Sommerferien hätte gewartet werden können.

Schließlich nutzen dann besonders viele Autofahrer die A 1 zwischen Wildeshausen und Bremen. Eine entsprechende Anfrage ließ die Behörde am Freitag unbeantwortet.