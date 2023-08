A1-Baustelle: Sperrung der Ausfahrt Wildeshausen-Nord verzögert sich um Monate

Von: Dierk Rohdenburg

Der durchnässte Bereich der A1-Baustelle musste entwässert werden. © Autobahn GmbH

Wildeshausen – Die Autobahn GmbH des Bundes meldet, dass sich die Arbeiten auf der A1-Baustelle zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener sowie der Raststätte Wildeshausen-Nord bis Dezember weiter verzögern.

Damit ist auch die Ab- sowie Zufahrt in Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück noch länger nicht möglich.

„Aufgrund der unbeständigen Wetterlage sowie diverser Starkregenereignisse in den Monaten Juli und August ist es zu größeren Behinderungen im Bauablauf bei der Grunderneuerung an der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord gekommen“, schreibt die Autobahn GmbH am Dienstag. „Dadurch bedingt wird sich die Bauzeit bis zur Gesamtfertigstellung dieses Bauabschnitts verlängern.“

Der durchnässte Boden habe durch den Einbau zusätzlicher Drainagen entwässert und teilweise ausgetauscht werden müssen, um die erforderliche Tragfähigkeit zum Fortsetzen der Arbeiten zu erreichen. Zudem konnten die Arbeiten nicht wie geplant an einem Stück in dem 3,6 Kilometer langen Abschnitt vorgenommen werden.

Sperrung verzögert sich bis Dezember 2023

Die Sperrung der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord kann dadurch nicht wie geplant zum 31. August aufgehoben werden, sondern verzögert sich voraussichtlich bis Dezember 2023. Der nun neu erstellte Bauzeitenplan, dem ein verstärkter Personaleinsatz zu Grunde liegt, sieht eine Fertigstellung der Maßnahme gegen Ende dieses Jahres vor, heißt es.

Die Nutzer der Autobahn dürfen sich auf einige Monate freie Fahrt freuen. Dann wird die Strecke in Richtung Groß Ippener erneut gesperrt, um ein weiteres Teilstück Fahrbahn zu sanieren. Wie berichtet, erfolgt die Sanierung der Autobahn auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Osnabrück. Dazu ist der Verkehr in beiden Richtungen auf die Richtungsfahrbahn Bremen/Hamburg verlegt worden. In beide Fahrtrichtungen gibt es zwei verengte Fahrbahnen.