A1-Baustelle noch bis Weihnachten - und 2020 geht es weiter

Wildeshausen - Die Baustelle auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener wird rund zwei Monate länger als geplant aufrecht erhalten. Wenn alles gut läuft, könnten die letzten Absperrungen auf der 3,5 Kilometer langen Strecke bis Weihnachten weggeräumt sein. Auf dem gleichen Teilstück wird dann jedoch im kommenden Jahr die Fahrbahn der Gegenrichtung saniert, so der Leiter der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen, Horst Dietz, nach einer Besprechung vor Ort. Somit wird die Fahrbahn im Baustellenbereich dann erneut verschwenkt und die Höchstgeschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert.

Der Grund für die Baumaßnahmen auf der A 1 ist immer der gleiche. Wegen der hohen Belastung der Strecke müssen die Betondeckenfelder auf dem Stand- und dem Überholstreifen erneuert werden. Im aktuellen Abschnitt sind es nach Angaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg rund 31 500 Quadratmeter Fläche, die eine neue Betonschicht erhalten.

Bis Ende November könnten alle Deckenfelder ersetzt sein, so Dietz. Im Anschluss müssten alle fünf Meter Fugenarbeiten erfolgen. Die Markierungen und die Beschilderung sollen bis zum 15. Dezember erledigt sein, dann werden die Absperrungen abgebaut. „Alles, was gut werden soll, dauert ein wenig länger“, so Dietz, der aber weiß, dass die Betonfahrbahn ständig aufs Neue saniert werden muss. Rund zehn Jahren hält die Schicht bei der extremen Belastung.

Nachdem also der gegenüberliegende Streckenabschnitt ab Frühjahr saniert worden ist, nehmen sich die Bauarbeiter die verbliebene, rund drei Kilometer lange Strecke bis zur Anschlussstelle Wildeshausen-Nord nacheinander in beiden Richtungen vor. Dort ist ebenso eine „4+0“-Regelung geplant. Das heißt, in beiden Richtungen fließt der Verkehr zweispurig an der Baustelle vorbei. Dafür entfällt jeweils der Standstreifen.

Trotz aller Behinderungen hat Dietz auch zwei gute Nachrichten für die Autofahrer. Zum einen sind die Wochenendbaustellen beendet, bei denen die Autobahn auf eine drei Meter breite Spur verringert wurde und Staus bis zu zehn Kilometern entstanden. Zum anderen laufen derzeit im Bereich zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und dem Dreieck Stuhr Vermessungsarbeiten, die die Grundlage für den sechsstreifigen Ausbau der Strecke bilden sollen. „Zurzeit sind die Vermesser im Bereich der Autobahnraststätte Wildeshausen-Nord tätig“, so Dietz. Diese wiederum soll schon bald abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt werden. Der Termin dafür ist jedoch noch nicht bekannt.