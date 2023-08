A1-Baustelle bei Wildeshausen verzögert sich: Ausfahrt bleibt länger gesperrt

Von: Dierk Rohdenburg

Der durchnässte Bereich der A1-Baustelle. © Autobahn GmbH

Wildeshausen – Im zu sanierenden Abschnitt der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kommt es zu Verzögerungen im Bauablauf.

Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, sind die Starkregenereignisse im vergangenen Monat sowie der aktuelle Regen ein wesentlicher Grund für die schleppenden Arbeiten. Allein in den vergangenen Wochen habe man sechs Starkregenereignisse gezählt. Der Regen sei auf die gerade gefrästen Bereiche gefallen. „Somit verlängern sich die Sperrung der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und auch die Gesamtfertigstellung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die genaue Zeit der Verzögeruung sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Man werde den Termin veröffentlichen, sobald ein belastbarer Bauzeitenplan vorliegt.

Die Gesellschaft betont, dass man die Baustelle durch eine Verstärkung des Personal- und Maschineneinsatzes schnellstmöglich abschließen wolle. Ursprünglich geplant war die Fertigstellung für Mitte Oktober 2023. Die Sperrung der Anschlussstelle sollte nach ersten Planungen bis zum 31. August andauern. Nun gehen die Beteiligten aber davon aus, dass die Maßnahme wohl erst Ende des Jahres komplett abgeschlossen werden kann.

Sanierung auf einer Strecke von 3,5 Kilometern

Wie berichtet, erfolgt die Sanierung der Autobahn auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Osnabrück. Dazu ist der Verkehr in beiden Richtungen auf die Richtungsfahrbahn Bremen/Hamburg verlegt worden. In beide Fahrtrichtungen gibt es zwei verengte Fahrbahnen. Damit das Material für die neuen Schichten der Fahrbahn nicht angefahren werden muss, befindet sich direkt an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord ein rund 10.000 Quadratmeter großer Lagerplatz mit einer Betonmischmaschine. Dort wird auch das Material des alten Fahrbahnbelages verwertet.

An dieser Stelle werden die Arbeiten so gut es geht fortgeführt. © Autobahn GmbH