A 1: Ab Wochenende gibt es weitere Einschränkungen

Von: Dierk Rohdenburg

Weitere Behinderungen: Derzeit wird die Fahrbahn im Bereich der Baustelle verbreitert. © dr

Wildeshausen – Fahrer, die die Autobahn 1 von Wildeshausen in Richtung Bremen nutzen, müssen sich ab dem kommenden Wochenende auf weitere Einschränkungen einstellen.

Wie bereits berichtet, wird im nächsten Jahr das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener saniert. Seit einigen Wochen gibt es vorbereitende Arbeiten für die Maßnahme, die allerdings bislang noch nicht für Behinderungen gesorgt haben.

Es geht dabei nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes um eine Bankettbefestigung aus Betonbauweise zur Erweiterung des Standstreifens. Diese ermöglicht später ausreichende Fahrstreifenbreiten innerhalb der Baustellenverkehrsführung.

„Für die Verbreiterung des Standstreifens auf einer Länge von rund 7,5 Kilometern sind nun aber ab Ende August weitere Einschränkungen notwendig“, heißt es von Patrick Amrhein von der Unternehmenskommunikation.

Ausfahrt Groß Ippener gesperrt

So wird die Park- und WC-Anlage Delmetal-Süd von Samstag, 27. August, ab 20 Uhr bis Dienstag, 30. August, nicht befahrbar sein. Ebenfalls ab dem 27. August ist die unterführende Simmerhauser Straße (K 9) für den Aufbau eines Traggerüsts in der Zeit von 6 bis 20 Uhr voll gesperrt. Dort soll die Außenkappe des Brückenbauwerks abgebrochen und erneuert werden.

Gravierender dürfte für manch einen Pendler sein, dass die Anschlussstelle Groß-Ippener (Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Hamburg) von Donnerstag, 1. September, ab 9 Uhr bis Samstag, 17. September, nicht verfügbar ist.

Autobahnbrücke Simmerhausen: Die Kreisstraße 9 wird am Wochenende gesperrt. © -

Die vorgenannten Maßnahmen sind allerdings nur die Vorbereitung für deutlich größere Einschränkungen im nächsten Jahr. Der Beginn der Sanierungsarbeiten auf beiden Richtungsfahrbahnen ist für das Frühjahr 2023 geplant. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich für 2026 zu erwarten.

Sanierung in vier Bauabschnitten im Jahr 2023

Die Sanierung ist in vier Bauabschnitte gegliedert. Sie startet mit dem ersten auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Das ungefähr 3,3 Kilometer lange Teilstück beginnt nördlich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und endet ungefähr auf Höhe der genannten Anschlussstelle.

Ab dem Start der Bauarbeiten sind zunächst jeweils zwei Fahrstreifen in jede Richtung auf der Fahrbahn nach Bremen geplant. Somit begegnen sich die Fahrzeuge, was im Extremfall zu Staubildungen führen kann. Das wiederum birgt die Gefahr, dass es zu Unfällen am Stauende kommen kann, wie es sie in den vergangenen Jahren bei der Sanierung mehrmals gegeben hat.