90-jährige Radfahrerin in Wildeshausen angefahren

Eine 90-jährige Radfahrerin wurde in Wildeshausen leicht verletzt.

Wildeshausen – Eine 90-jährige Radfahrerin aus Wildeshausen wurde am Dienstag gegen 15.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen angefahren und leicht verletzt.

Die Frau befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Glaner Straße. Ihre Vorfahrt wurde von einem 26-Jährigen aus Wildeshausen missachtet, der mit einem Kleinwagen von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte.

Die Radfahrerin kam nach dem Zusammenstoß mit dem Auto zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Sachschäden blieben gering.

Feuerwehr hilft beim Tragen

Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Dienstag gegen 20.19 Uhr per Ortsbrandmeisterschleife zur die Humboldtstraße alarmiert. Da sich zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits Kamerad:innen im Feuerwehrhaus befanden, konnten sie umgehend mit dem LF 20 die Einsatzstelle anfahren. Vor Ort unterstützten die Helfer den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten mittels Tragetuch zum Rettungswagen. Danach wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben.