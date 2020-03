78-Jähriger flüchtet nach Unfall

Wildeshausen – Alter schützt vor Dreistigkeit nicht. Das musste die Polizei in Wildeshausen am Mittwoch um 13.45 Uhr feststellen. Laut Bericht flüchtete zu dieser Zeit ein 78-jähriger Mann nach einem Unfall mit seinem stark beschädigten Auto – wurde aber später aufgespürt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Wildeshauser mit seinem Daimler-Benz auf der Ahlhorner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung Ahlhorner Straße/Westring/Nordring missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem Sattelzug zusammen, dessen 53-jähriger Fahrer aus Bremen vom Westring kommend in Richtung Nordring fahren wollte. Der 78-Jährige flüchtete mit seinem stark beschädigten Wagen. Er konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden.

Führerschein beschlagnahmt

Das Amtsgericht Oldenburg ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins an. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 11 000 Euro. Gegen den 78-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Polizei sucht nach Zeugen

Eine weitere dreiste Fahrerflucht gab es laut Polizei am Mittwoch um 20 Uhrt. Laut Bericht überquerte ein 26-jähriger Fußgänger den Eckermannsweg in Delmenhorst, nachdem er seinen Wagen am Straßenrand geparkt hatte. In diesem Moment wurde er von einem schwarzen Auto angefahren, das aus Richtung Goethestraße kam und offenbar die Scheinwerfer nicht eingeschaltet hatte. Der 26-Jährige prallte gegen die Motorhaube und blieb auf der Straße liegen. Der Unfallwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Auto, bei dem möglicherweise die Scheinwerfer defekt sind, geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.