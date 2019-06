7 500 Euro für den Orgelförderverein

Spendenziel fast erreicht / Patenschaften für Pfeifen sehr beliebt

+ Jens Kuraschinski, Vorsitzender des Orgelfördervereins, übergab die Patenschaftsurkunde an die OLB-Vertreter Mareike Kuban, Ralf Müller und Rainer Gewing. Markus Löwe, Wiltrud Stanszus, Ute Schoffers, Franz Duin und Gerlinde Plate (von links) vom Vorstand des Vereins freuen sich darüber, dass das Spendenziel fast erreicht ist. Foto: bor

Wildeshausen – Das Spendenkonto des Orgelfördervereins füllt sich mehr und mehr: Jetzt hat die Stiftung der Oldenburgischen Landesbank (OLB) auf Initiative der Filiale in Wildeshausen 7 500 Euro bereitgestellt. Damit stehen insgesamt 822 000 Euro zur Verfügung – also fehlen nur noch 53 000 Euro zum Spendenziel. Für 875 000 Euro soll die jetzige Orgel ausgebaut, eine neue installiert und die Rosette der Alexanderkirche freigelegt werden, was einen Umbau der Empore bedeutet. Während die 825 000 Euro für die Orgel fix sind, kann es bei den Bauarbeiten noch Überraschungen geben. Deswegen kalkuliert der Verein erst einmal mit 50 000 Euro.