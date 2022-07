Wildeshausen: 70 Bauplätze bald in der Vermarktung

+ © dr Prospektion in diesem Bereich abgeschlossen: Vor Bargloy können in knapp einem halben Jahr 70 neue Bauplätze angeboten werden. © dr

Wildeshausen – Die Chancen stehen gut, dass die Stadt Wildeshausen nach rund dreijähriger Pause Ende des Jahres und Anfang 2023 wieder eigene Wohnbaugrundstücke in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme anbieten kann.

Der Bebauungsplan für das Gebiet „Vor Bargloy“ ist schon lange verabschiedet, doch an eine Erschließung war nicht zu denken, da zunächst im Herbst 2021 eine archäologische Prospektion erfolgte.

Anschließend mussten umfangreiche Grabungen vorgenommen werden, weil es dort Nachweise von Besiedelung vor rund 2 000 Jahren gegeben hatte.

Die Grabungen starteten im Frühjahr, mussten dann wegen neuer Funde ausgeweitet werden und sind noch immer nicht beendet.

Immerhin schon eine Teilerschließung möglich

„Wir sind froh, dass wir schon eine Teilerschließung von Flächen stadteinwärts vornehmen können, weil dort die Arbeiten abgeschlossen sind“, sagt der Baufachbereichsleiter der Stadt, Hans Ufferfilge. Die Erschließung laufe, während im westlichen Teil des geplanten Baugebietes, also im Bereich neben der Straße Bargloyer Heide, weiter geprüft werde, ob größere archäologische Nachweise von Besiedlung im Erdreich verborgen sind.

Ufferfilge geht davon aus, dass die Erschließung des östlichen Bereichs am Bargloyer Weg bis hinter der Hofstelle Gier Anfang September beginnt. Dort sind mehr als 70 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser geplant. Ein Areal für Mehrfamilienhausbebauung hinter der Hofstelle hat die Stadt allerdings bereits an einen privaten Investor abgegeben, der im Gegenzug eigene Flächen an die Kommune überschrieben hat.

Im Rahmen der ökologisch ausgerichteten Planung sind im neuen Baugebiet Flachdächer ausdrücklich erwünscht. Sie müssen allerdings begrünt werden. Das Erschließungskonzept in Verbindung mit den festgesetzten Firstrichtungen legt eine Süd- oder Westausrichtung der Dachflächen fest, sodass die Sonnenenergie effizient genutzt werden kann. Lediglich am westlichen sowie südlichen Rand des Bereiches an der Bargloyer Heide sowie dem Bargloyer Weg wird auf eine Firstrichtung verzichtet. Ziel sei es, eine gute Belichtung und Besonnung zu erreichen. Das führe zu besseren bioklimatischen Bedingungen, hieß es bei der Planaufstellung.

Erschließung zunächst über Bargloyer Weg

Die Erschließung des gesamten Baugebietes soll über den Bargloyer Weg und über die Entlastungsstraße erfolgen, wobei Letztere erst in ein paar Jahren komplett gebaut sein dürfte. Im Bereich hinter Famila soll es später weitere Investorengrundstücke für Mehrfamilienhäuser geben. Dort ist aber noch eine Prospektion erforderlich. Zudem muss die 110-kV-Leitung verlegt werden.

Der Preis für die neuen Wohnbaugrundstücke steht noch nicht fest. Er richtet sich nach der Berechnung des Gutachterausschusses. Bei den vergangenen Vergaben hatte die Stadt sehr viele Bewerber. Die Vergabe erfolgt nach der Richtlinie der Kommune, die zum Ziel hat, vorrangig Familien und Wildeshauser Bürgern die Möglichkeit zu geben, ein Eigenheim zu errichten.