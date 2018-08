Teurer Brandschutz: 600.000 Euro mehr für Umzug der Polizei

Kosten steigen

+ © dr Das Gebäude an der Daimlerstraße muss umgebaut werden, damit die Polizei dort einziehen kann. Das wird teuer. © dr

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Der Umbau eines ehemaligen Gewerbegebäudes an der Daimlerstraße in Wildeshausen zum Polizeirevier kostet mehr, als ursprünglich gedacht. Aktuell geht die Polizeidirektion Oldenburg von Ausgaben in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus, um die Dienststelle im Sinne der Beamten herzurichten.