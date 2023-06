60 Prozent der Befragten gegen Neubauten auf dem Diakoniegelände in Wildeshausen

+ © Google-Maps Weitläufig: das Gelände der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen. © Google-Maps

Wildeshausen – Mehr als 700 Bürger haben sich an der Umfrage zur Nachnutzung des Geländes der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen beteiligt.

Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Im Jahr 2025 will die Behinderteneinrichtung das etwa 200.000 Quadratmeter große, waldreiche Areal in weiten Teilen verlassen. Um geeignete und umsetzbare Nachnutzungsmöglichkeiten zu definieren, hatte die Politik beschlossen, durch ein Fachbrüo ein Quartierskonzept erstellen zu lassen, an dem auch die Bürger beteiligt werden sollen und ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen können.

„723 ausgewertete Fragebögen sind ein ordentliches Ergebnis“, berichtet Hans Ufferfilge, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, in der Pressemitteilung. Die Ergebnisse der Befragung seien recht eindeutig: „Die Attraktivität des Quartiers, was die Natur und den Wald betrifft, wird sehr positiv bewertet“, so Ufferfilge. 84,3 Prozent der Teilnehmer wollten die Wald- und Grünflächen erhalten oder wenn möglich sogar ausweiten. 67,5 Prozent möchten, dass im Quartier die Erholung der Wildeshauser Bevölkerung im Vordergrund steht. 60,3 Prozent favorisierten die Sanierung und Modernisierung der Gebäude, wollten jedoch keine Neubauten. Knapp die Hälfte der Teilnehmer könnte sich im Quartier gesundheitliche Einrichtungen vorstellen.

Am 3. Juli ist eine Quartierswerkstatt geplant

Diese und weitere Befragungsergebnisse bilden die Basis für die Quartierswerkstatt, zu der die Stadt alle Interessierten für Montag, 3. Juli, um 18.30 Uhr ins historische Rathaus einlädt. „Das Treffen beginnt mit einer kurzen Präsentation, bevor die Teilnehmer frei zwischen vier Themeninseln wandern, ihre Gedanken aufschreiben, Skizzen zeichnen und mit anderen Bürgern sowie den Mitarbeitern des Fachbüros ,cima‘ diskutieren können“, erläutert Ufferfilge. Am Ende der rund eineinhalbstündigen Veranstaltung würden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Nach der Sommerpause solle die Beratung über das Quartierskonzept mit den Nachnutzungsoptionen in den politischen Gremien beginnen.

Anmeldungen zur Quartierswerkstatt nimmt die Stadt unter Telefon 04431/88-605 oder über das Kontaktformular unter www.quartierskonzept-heilstaette-wildeshausen.de zur Vorbereitung und Planung entgegen. Unter diesem Link finden sich auch die kompletten Ergebnisse der Bürgerbefragung.