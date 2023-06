24-Jähriger wollte sein Einkommen aufbessern: 1.500 Euro Auflage für Dealer

Von: Dierk Rohdenburg

Das Amtsgericht in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Wegen dreimaligem vollendeten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln unter anderem in Wildeshausen ist ein 24-Jähriger aus Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) am Mittwoch vom Jugendschöffengericht der Kreisstadt zu einer Geldauflage von 1.500 Euro verurteilt worden.

Er trägt die Kosten des Verfahrens und muss zusätzlich 1.850 Euro zurückzahlen, die als Gewinn für seine Geschäfte ermittelt wurden.

Dem Angeklagten kam zugute, dass die Jugendgerichtshilfe ihn für den Zeitraum der Taten im Jahr 2019 noch als jugendlichen Heranwachsenden einstufte. Deshalb wurde er nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, am 19. März 2019 200 Gramm Marihuana und am 19. April 2019 100 Gramm Marihuana verkauft zu haben. Zudem wollte er am 24. April 2019 ein Kilo Marihuana erwerben und weiterveräußern. Zu dem Geschäft kam es aber aus unbekannten Gründen nicht. In den Handel involviert war der Wildeshauser Cousin des Angeklagten, der bereits vom Amtsgericht in Vechta zu zehn Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden ist.

Verlockung des schnellen Geldes

Der 24-Jährige gab die Taten zu und erklärte, damals von der Vorstellung verlockt worden zu sein, schnelles Geld zu verdienen. Er habe selbst keine Drogen genommen, sich in der Ausbildung befunden, gerade ein Auto gekauft und das Geld benötigt. Mittlerweile hat der Angeklagte kaum noch Kontakt zu seinem Cousin, hat den Freundeskreis gewechselt, ist verheiratet und hat ein Kind. Er bereut, was er damals getan hat.

Da die Jugendgerichtshilfe ihm keine schädlichen Neigungen attestierte und der Angeklagte in geordneten Verhältnissen lebt, beantragte der Staatsanwalt die Geldauflage von 1 500 Euro, die an die Fachstelle Sucht gehen soll. Dem schlossen sich der Verteidiger und das Jugendschöffengericht an.