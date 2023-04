4500-Euro-Strafe: Wildeshauser erpresst Ex-Freundin mit Nacktfotos, sie zahlt

Von: Marten Vorwerk

Ein 33-Jähriger soll eine Frau zur Unrecht beschuldigen, dass sie ihm über den Fuß gefahren ist. © dr

Aus dem Gericht: Ein 23-jähriger Wildeshauser hat seine Ex-Freundin in den Jahren 2020 und 2021 achtmal um Geldbeträge zwischen 70 und 550 Euro erpresst. Sie hat gezahlt, sonst hätte der Angeklagte Nacktbilder von ihr auf Facebook hochgeladen.

Wildeshausen – Ein 23-jähriger Mann ist am Mittwoch vom Schöffengericht in Wildeshausen wegen Erpressung seiner Ex-Freundin und sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen zu einer Geldstrafe von 4 500 Euro verurteilt worden. Das sind 150 Tagessätze. Damit gilt er als vorbestraft. Zudem wird das erpresste Geld in Höhe von 2 150 Euro eingezogen.

Der Wildeshauser soll seine Ex-Freundin in den Jahren 2020 und 2021 mehrfach erpresst haben. Das hatte der geständige Angeklagte vor der Verhandlung bei der Polizei eingeräumt. Im Prozess äußerte er sich dazu nicht.

Vor der neunten Übergabe schaltete das Opfer die Polizei ein

Das Opfer schilderte vor Gericht, dass der 23-Jährige insgesamt neunmal Geld von ihr haben wollte. Dabei ging es um Beträge von 70 bis 550 Euro. „Er hatte Nacktbilder von mir und sagte, dass er sie bei Facebook veröffentlicht, wenn ich ihm das Geld nicht gebe“, so die 20-jährige Wildeshauserin. Der Angeklagte soll Schulden gehabt haben, die er bezahlen musste. Zu den Übergaben sei der 23-Jährige mit dem Auto gekommen. Sie habe ihm das Geld dann durch das Fenster gegeben, sagte die junge Frau. Aus Angst davor, dass ihre Nacktbilder ins Internet gelangen, habe sie bezahlt, bis sie vor der neunten Übergabe die Polizei einschaltete. Die Beamten erwischten den Mann auf frischer Tat.

Der zweite Tatbestand, der bei der Verhandlung gegen den Angeklagten vorlag, bezog sich auf sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen. Laut Anklage hatte der Wildeshauser im Alter von 21 Jahren eine minderjährige Finnin über den Nachrichtendienst „Snapchat“ aufgefordert, ihm Nacktbilder zu schicken. Ob es wirklich zum Versenden der Fotos kam, konnte bei der Auswertung der Handydaten nicht bewiesen werden. Der Angeklagte sagte: „Ich habe diesen Chat nicht ernst genommen. Ich dachte, der Account war Fake.“ Nie habe er wirklich gedacht, mit einem Mädchen zu schreiben. Das glaubte ihm das Gericht nicht. mv