44-Jähriger in der Wohnung schwer verletzt

Täter soll mit Hammer angegriffen haben

Wildeshausen - Ein 44-jähriger Wildeshauser ist am Mittwochvormittag in seiner Wohnung an der Huntestraße in der Kreisstadt schwer verletzt worden. Die Polizei berichtet lediglich, dass der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, aber keine Lebensgefahr besteht. Es seien umfangreiche Ermittlungen aufgenommen worden, aus taktischen Gründen könnten aber keine weiteren Erkenntnisse mitgeteilt werden. Nach Informationen unserer Zeitung wurde der Mann mit einem Hammer traktiert. - dr