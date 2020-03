38-Jähriger wollte Reise nicht bezahlen

AUS DEM GERICHT Zivilrechtlich verurteilt und nun wegen Betruges angeklagt

Doppelte Niederlage: Zwei Amtsrichterinnen glaubtem dem Angeklagten nicht.

Wildeshausen – Ein ganz schön teurer Urlaub: Weil ein 38-Jähriger den vereinbarten Preis von 3 378 Euro für eine Reise nach Rio nur teilweise gezahlt hatte, wurde er im November 2018 zivilrechtlich dazu verurteilt, die noch ausstehenden 1 378 Euro zu überweisen. Weil er jedoch in dem damaligen Verfahren in betrügerischer Absicht falsche Angaben gemacht hatte, wurde er am Dienstag von der Strafrichterin am Amtsgericht Wildeshausen zu einer Strafe von 1 050 Euro plus Gerichtskosten verurteilt. Der Spruch ist jedoch noch nicht rechtsgültig.