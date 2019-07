37-Jähriger soll Fahrräder geklaut haben

Polizei sucht jetzt die Besitzer von 25 mutmaßlich gestohlenen Drahteseln

+ Unter den Fahrrädern sind einige mit Elektroantrieb wie diese Modelle der Marken Raleigh (links) und Kalkhoff.

Wildeshausen – Die Polizei bittet um Hinweise zu den Eigentümern von 25 Fahrrädern, die bei einer Hausdurchsuchung in Wildeshausen sichergestellt wurden. Die Drahtesel waren Anfang März an der Wohnanschrift eines 37-Jährigen gefunden worden, der unter dem Verdacht steht, Fahrräder gestohlen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem läuft ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den Mann.