32-Jähriger soll Bewohner im Obdachlosenheim bestohlen haben

Von: Dierk Rohdenburg

Der Fall wurde im Amtsgericht in Wildeshausen behandelt. © Archiv: Bor

Wildeshausen/Großenkneten – Ein 32-jähriger Wildeshauser, der seinen letzten offiziellen Wohnsitz in der Gemeinde Großenkneten hatte, sollte sich am Montag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Wildeshausen für einen Wohnungseinbruchsdiebstahl verantworten, der sich laut Staatsanwaltschaft in der Zeit vom 14. bis 20. März 2021 in einer Obdachlosenunterkunft in Großenkneten ereignet hatte.

Der Mann wurde aus der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg vorgeführt und musste nach der Verhandlung dorthin zurückgebracht werden, ohne verurteilt zu werden. Es fehlte nämlich ein wichtiger Zeuge, sodass der Prozess komplett abgebrochen werden musste.

Die Staatsanwaltschaft bezichtigte den Mann, die Tür eines Zimmers im Heim aufgebrochen und aus dem Raum einen Fernseher, einen Receiver, Kopfhörer, ein Mobiltelefon, eine X-Box, einen Laptop, Werkzeug sowie 300 Euro gestohlen zu haben.

Angeklagter will damit nichts zu tun haben

Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück. An den mutmaßlichen Tatzeitraum hatte er allerdings keine Erinnerung mehr. Er sei starker Drogenbenutzer und bestimmt 20 bis 30 Mal in der jüngeren Vergangenheit in der geschlossenen Psychiatrie gewesen – unter anderem weil er „Leute abstechen“ wollte, sagte er. „Gab es Fingerabdrücke von mir?“, fragte er zudem sofort. Es sei nämlich damals ganz anders gewesen. Die Leiterin der Unterkunft habe ihm ein Zimmer zugewiesen, in dem er bereits einmal genächtigt habe. „Es war die letzte Absteige“, so der 32-Jährige. „Aber es war möbliert.“ Deshalb habe er sich auch nicht über die technischen Geräte gewundert, die sich im Zimmer befunden hätten. „Die Sachen lagen da“, erklärte er. Dann aber sei der Mann vom Zimmer gegenüber gekommen und habe ihn beschuldigt, sie gestohlen zu haben.

Wichtiger Zeuge kam nicht

Dieser Zeuge war allerdings nicht vor Gericht erschienen. So konnte auch der Vorwurf, dass der Angeklagte über das Vordach ins Zimmer geklettert sei, nicht weiter erörtert werden. Dass er immer mal wieder auf dem Vordach gesessen hatte, bestätigte der Angeklagte. Er habe stundenlange dort oder in seinem Zimmer gesessen, habe Joints geraucht, „ein paar Nasen gezogen“ und getrunken. „Aber gestohlen habe ich nichts“, beteuerte er.

Der Prozess wird neu terminiert, wenn die Adresse des Hauptbelastungszeugen ermittelt wurde. Dann soll auch die Leiterin der Einrichtung Auskunft geben, was damals passiert ist. Laut der Unterlagen aus der Gerichtsakte soll sie dem 32-Jährigen nämlich den Zutritt zur Einrichtung untersagt haben, weil er vorher Hausfriedensbruch begangen habe. Das habe er nicht befolgt.