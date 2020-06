2706 Werkvertragsarbeiter auf Coronavirus getestet: eine Infektion

Fleischverarbeitende Betriebe im Landkreis Oldenburg

Viele Tests: Bei den fleischverarbeitenden Betrieben wurde jedoch nur ein infizierter Mitarbeiter entdeckt.

von Dierk Rohdenburg

Landkreis – Es gibt weitere Testergebnisse aus den drei fleischverarbeitenden Betrieben im Landkreis Oldenburg, bei denen Mitarbeiter als Werkvertragsarbeiter beschäftigt sind. Wie bereits berichtet, wurden die Angestellten der Firmen Heidemark in Ahlhorn, Geestland in Wildeshausen sowie Kurant in Munderloh in den vergangenen Tagen auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet.