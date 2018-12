Mit 2,65 Promille auf Vordermann aufgefahren

Wildeshausen - Unter zum Teil erheblichem Alkoholeinfluss standen Autofahrer, die an diesem Wochenende in Wildeshausen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurden.

Negative Ausreißerin war dabei eine 36-jährige Frau aus der Kreisstadt. Sie stand laut Polizeibericht am Sonnabend um 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug vor den geschlossenen Schranken des Bahnüberganges der Visbeker Straße. Als diese sich öffneten, fuhr sie zu schnell an und prallte auf das Auto eines 57-jährigen Mannes aus der Samtgemeinde Harpstedt. Es entstand zwar nur geringer Schaden in Höhe von rund 600 Euro, jedoch stellten die Polizeibeamten bei der 36-Jährigen während der Unfallaufnahme eine alkoholische Beeinflussung fest. 2,65 Promille waren das Ergebnis am Alcomaten. Somit war die Fahrt beendet. Der Führerschein wurde eingezogen.

Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatte die Polizei einen 27-jährigen Autofahrer aus Osterholz-Scharmbeck um 2.05 Uhr im Bereich des Westrings in Wildeshausen kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab eine Beeinflussung von 0,72 Promille.

Kein Recht zur Weiterfahrt

Kurz darauf, gegen 3 Uhr, erwischte es nach Angaben der Polizei einen 24-jährigen Autofahrer auf dem Westring. Der Hamburger konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorlegen. Das Recht, von dieser Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, war ihm jedoch unanfechtbar aberkannt worden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei zudem gegen 0.30 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer aus Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,57 Promille. Damit wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein ist weg.

dr