Wildeshausen - Das Niedersächsische Innenministerium sowie die Polizeidirektion Oldenburg kalkulieren jetzt mit einer Summe von 2,57 Millionen Euro für den Umbau eines Gebäudes an der Daimlerstraße in Wildeshausen, um dort das neue Kommissariat einrichten zu können.

Wie bereits berichtet, ziehen die Polizisten frühestens im Jahr 2020 aus vier denkmalgeschützten sowie sanierungsbedürftigen Häusern an der Herrlichkeit ins Gewerbegebiet. „Nachdem im Sommer 2017 der Kaufvertrag unterzeichnet und die notwendigen Umbaukosten zunächst auf 1,847 Millionen Euro geschätzt worden waren, zeichneten sich Mehrkosten unter anderem für den Brandschutz und für die Instandhaltung der technischen Infrastruktur ab, sodass vor Beginn der Umbauarbeiten an der Daimlerstraße zunächst die Finanzierung der Gesamtkosten gesichert werden musste'“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei von Mittwoch.

Danach würden sich die Kosten für die bauliche Herrichtung der besonderen polizeilichen Belange des Polizeikommissariates nunmehr auf 1,98 Millionen Euro belaufen. „Dazu kommen erforderliche Bauunterhaltungsarbeiten mit Kosten in Höhe von 575.000 Euro“, so die Ergänzung. Nach Mitteilung des staatlichen Baumanagements stehen die benötigten Haushaltsmittel zur Verfügung. Ab Sommer dieses Jahres soll nun der Außenbereich hergerichtet werden. Wann der Einzug in die neue Dienststelle genau erfolgen kann, lässt sich nach Angaben des Innenministeriums zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen.

