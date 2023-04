23 Bänke für 22.000 Euro – und viel Kritik von Bürgern

+ © dr Begeistern nicht alle Bürger: Die neuen Bänke in der Wildeshauser Innenstadt. © dr

Die in der Wildeshauser Innenstadt aufgestellten Bänke sorgen für Kritik und Spott

Wildeshausen – In der Wildeshauser Innenstadt wurden im Rahmen der Umgestaltung der Geschäftsstraßen in den vergangenen Tagen 23 neue Parkbänke aufgestellt. Nach Auskunft aus dem Stadthaus kostet die Maßnahme inklusive Aufbau rund 22.000 Euro und soll die Optik der Innenstadt aufwerten.

Die neuen Sitzgelegenheiten sorgen allerdings bei einigen Bürgern nicht gerade für Begeisterung. Anwohner Karl-Wilhelm Jacobi hatte bereits im Rahmen der Anliegerversammlung am 20. April im Rathaus die Ausführung der Bänke moniert. „Stahlgestell und Nadelholz. Ich weiß nicht, wer das pflegen soll“, betonte er. Bei den Bänken, die zuvor in der Innenstadt standen, habe der Bauhof nur einmal jährlich kommen müssen, um die robusten Sitzgelegenheiten mit Wasser abzuspritzen. Nun aber werde der Bauhof deutlich mehr Aufwand haben. „Bank aus Naturholz. Einmal druckimprägniert. Der Bauhof schlägt jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Das muss einmal jährlich gestrichen werden“, kommentierte ein Bürger einen Post in einer Facebook-Gruppe, auf dem eine instabile Bank zu sehen ist.

„Holz ist unglücklich gewählt“

Eine Begehung der Innenstadt durch unsere Redaktion zeigte, dass die Bänke aktuell alle fest im Boden verschraubt sind. Ob sie dauerhaft stabil bleiben, bezweifeln Bürger, die das Video von der wackligen Bank kommentieren: „Die bekommst du nicht vernünftig hin. Sie hat nur ein senkrechtes Querbrett an der Rückenlehne. Es müssten mindestens zwei sein oder eine Diagonalverstrebung unter der Sitzfläche. Das Holz ist für so eine Anwendung äußerst unglücklich gewählt“, heißt es da. Ein anderer Leser kommentiert: „Das ist eine Bank, die man sich nicht mal in den Garten stellen würde. Die ist spätestens in zwei Jahren verrottet, wenn die nicht vorher in der Hunte landet.“

Aber es gibt nicht nur massive Kritik an den neuen Bänken: „Sie sind optisch schön und passen zur geplanten historischen Optik der Innenstadt“, schreibt eine andere Bürgerin.