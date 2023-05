22 Teams kämpfen um den Wildeshauser Gildecup

Von: Holger Rinne

Bei der Auslosung: Lea Meinen, Christoph Kammann, Tjark Ites, Emilie Förste (v.l.).. © Rinne

Die Paarungen für den Gildecup in Wildeshausen sind ausgelost. Am 27. Mai kicken die Teams im Krandel um den Sieg.

Wildeshausen – Wer am Samstagabend die „Brasserie“ betrat, hätte meinen können, das 618. Gildefest sei zwei Wochen zu früh ausgebrochen. In der Gaststätte im Herzen Wildeshausens herrschte Ausnahmezustand. Das Lokal sei schon seit Tagen ausgebucht, berichtete Stefan Thuns, Wirt des Lokals.

Und tatsächlich hatte die Veranstaltung, die am Samstag im Gastraum über die Bühne ging, einen direkten Bezug zum Gildefest. Die Gildeclubs „Black Sox“ und „Frackmania“, Organisatoren des Gildecups 2023, losten die Gruppen für das diesjährige Fußballturnier aus.

Tjark Ites gab einige Informationen zu diesem Fußballturnier: „22 Teams haben sich angemeldet. Die ,All Blacks‘ und ,Pfingstkings‘ haben sich unter dem Namen ,Allkings‘ zu einer Spielgemeinschaft zusammengetan. Erstmalig sind die Clubs ,Black and Yellow‘, ,Wilde Gilde‘, ,Frackardi‘ sowie ,Vitamin Gilde‘dabei,“ berichtete Ites. Die Jungs von „Frack You“ begehen ihr zehnjähriges Jubiläum, seit 15 Jahren ist „La Schickeria“ am Start.

Gekickt wird auf vier Plätzen

Den Gilde-Kickern stehen am Samstag vor Pfingsten im Krandelstadion entsprechend der Gruppenanzahl vier Plätze zur Verfügung. Die 22 Mannschaften wurden auf zwei Fünfergruppen und zwei Sechsergruppen verteilt. „Wir losen nicht Gruppe für Gruppe durch, sondern werden zunächst die ersten Startplätze der vier Gruppen auslosen, dann die zweiten und so weiter. Damit möchten wir mehr Spannung in die Veranstaltung bringen“, erklärte Ites und übergab das Mikrofon an Christoph Kammann. Als Losfee stand ihm Lea Meinen zur Seite, Emelie Förste brachte die Losergebnisse auf die Schautafel.

Die Spannung stieg. „Frack Daniel´s“ wurde zuerst aus dem Pokal gezogen, dann folgten „La Schickeria“ und die Organisatoren „Black Sox/Frackmania“, jeweils begleitet vom Jubel der Teams mit ihrem Anhang.

Am Ende ergab sich folgende Gruppenaufteilung:

Gruppe 1: Frack Daniels, Frackwürdig, Die Pilsetten, Vitamin Gilde, Black and Yellow, Tasty Fracks

Gruppe 2: La Schickeria, Alpha Blacks, Wilde Gilde, Frackardi, Hakke Blacks, Die Fracktastischen

In Gruppe 3 muss sich der Titelverteidiger „Elite Blacks“ mit Black Sox/Frackmania, Pfingst United, Frackreich und All Kings messen.

Gruppe 4: Black Fracks, Motherfracker, Pfingstcrew, Frack You, Gildemeister

In den Gruppen 3 und 4 tritt jedes Team gegeneinander an, in den ersten beiden Gruppen wird jeweils eine Mannschaft ausgelassen. Damit stellen die Veranstalter sicher, dass jedes Team mit der gleichen Anzahl an Gruppenspielen in die KO-Runde einsteigt. Das Turnier beginnt am 27. Mai um 12 Uhr.