21-jähriger Wildeshauser fährt wiederholt unter Drogen auf nicht angemeldetem Roller: Jetzt muss er ins Gefängnis

Ein 21-jähriger Wildeshauser wurde jetzt zu einem Jahr Jugendhaft verurteilt. © dpa

Wildeshausen/Oldenburg – Ein 21-Jähriger aus Wildeshausen hat den Bogen überspannt. Trotz mehrfacher Verurteilungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss war der 21-Jährige wieder auf seinen Roller gestiegen und durch Wildeshausen gerast. Jetzt muss der Angeklagte für ein Jahr ins Jugend-Gefängnis.

Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Wildeshausen hat das Oldenburger Landgericht am Mittwoch in zweiter Instanz bestätigt. Das Landgericht konnte weit und breit nichts erkennen, was die Annahme einer günstigen Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe hätte rechtfertigen können. Der 21-Jährige hat keinen Schulabschluss, keinen Beruf, keine Ausbildung und Arbeit. Er lebt bei seinen Eltern und laut Urteil des Amtsgerichtes in Wildeshausen „in den Tag hinein“. Er hat einen schnellen Roller, für den er eine Fahrerlaubnis bräuchte. Hat er aber nicht.

Der Roller ist nicht versichert und hat kein Kennzeichen. Trotzdem fährt der Angeklagte damit durch die Kreisstadt. Er ist der Polizei bereits bestens bekannt. Und jedes Mal, wenn er kontrolliert wird, steht er unter Drogeneinfluss.

Der 21-Jährige ist erheblich einschlägig vorbestraft, stand zum Zeitpunkt der aktuellen Taten unter zweifacher Bewährung. Er hatte auch andere mit seinem Roller fahren lassen, die ebenfalls keine Fahrerlaubnis besaßen. Das sei ihm „egal“ gewesen, hatte der Angeklagte im ersten Verfahren in Wildeshausen erklärt. Dem Amtsgericht hatte das alles gereicht. Deutliche Worte standen im ersten Urteil: Hintergrund der ganzen Taten seien eine unzulängliche Erziehung und anlagebedingte negative Persönlichkeitsmerkmale. Bewährung gab es nicht mehr.

Gegen das erste Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Er wollte nicht ins Gefängnis. Am Mittwoch erklärte der 21-Jährige, dass er bald Vater werde. Doch das half ihm bei der Strafzumessung auch nichts mehr. Das Landgericht teilte die Überzeugungen des Amtsgerichtes und verwarf die Berufung des Angeklagten.