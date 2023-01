Impfpass-Fälschung: Staatsanwalt fordert 2.000 Euro Strafe für jungen Mann

Von: Dierk Rohdenburg

Amtsgericht Wildeshausen: Der Staatsanwalt forderte 2.000 Euro Strafe für eine Impfbuchfälschung. © dr

Wildeshausen – Ein 21-jähriger Mann aus Hude ist vom Jugendgericht in Wildeshausen wegen des Gebrauchs eines gefälschten Corona-Impfausweises verurteilt worden.

Er hatte Glück, dass die Tat noch nach dem milden Jugendstrafrecht behandelt wurde. Der Mann muss nur acht Termine einer Kurzinterventionsmaßnahme des Vereins „Brücke“, der sich um straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene kümmert, absolvieren. Der Staatsanwalt war hingegen der Meinung, dass das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden sei und forderte 2.000 Euro Strafe.

Die Anklage warf dem 21-Jährigen vor, am 24. November 2021 ein verfälschtes Impfbuch bei seinem Arbeitgeber vorgelegt zu haben. Das Heft war zwar original, die beiden Impfaufkleber waren jedoch Fälschungen und die Unterschriften unleserlich.

Der Angeklagte bestätigte, dass er das Impfbuch besessen hatte. Er habe es aber nie irgendwo vorgelegt, beteuerte er. Bei seinem Arbeitgeber habe er mündlich angegeben, zweimal geimpft worden zu sein. Das habe genügt.

Gefälschten Impfpass vorgelegt

Das wiederum wies ein Mitarbeiter der Firma zurück, der die Ausweise kontrolliert hatte. Das Unternehmen habe Besuch vom Ordnungsamt bekommen und die Auflage erhalten, die Pässe zu überprüfen. Daraufhin habe er alle Mitarbeiter aufgefordert, die Ausweise vorzulegen und das abgehakt. Wer nicht geimpft gewesen sei, habe sich täglich testen lassen müssen. Dass der Angeklagte seinen Ausweis ganz konkret gezeigt hatte, konnte der Mitarbeiter aber nicht mehr mit Sicherheit sagen.

Die Jugendgerichtshilfe schlug vor, den Huder nach Jugendstrafrecht zu behandeln. Der Angeklagte sei im Herbst 2021 wegen depressiver Störungen in Behandlung gewesen und habe private Probleme gehabt. „Da trifft man in einer Zeit, wo vieles nicht so klar ist, auch mal die falsche Entscheidung“, so die Pädagogin, die sich für die Kurzinterventionsmaßnahme aussprach.

Staatsanwalt als „Spielverderber“

Der Staatsanwalt bezeichnete sich, was das betrifft, aber als „Spielverderber“. Er habe keinen Zweifel daran, dass der junge Mann den Ausweis erworben und vorgelegt habe. Er sei als ein Erwachsener anzusehen, der ein eigenständiges Leben mit Freundin, Wohnung und Arbeit führe. „Urkundenfälschung ist kein Kavaliersdelikt“, so der Anklagevertreter. Er setze die beantragte Strafe mit 2 000 Euro noch niedrig an.

Der Verteidiger hielt es dagegen nicht für bewiesen, dass der Impfpass vorgelegt wurde. Deshalb müsse sein Mandant freigesprochen werden. Sollte es aber zu einer Verurteilung kommen, dann sei das Jugendstrafrecht anzuwenden, so der Anwalt.

Die Richterin drückte nach eigener Aussage „beide Augen“ zu und verurteilte den Mann deshalb noch nach Jugendstrafrecht. „Ich glaube Ihnen nicht. Sie haben den Ausweis vorgezeigt“, sagte sie. „Man besorgt sich so was nicht für viel Geld und lässt es dann nur dumm rumliegen.“ Im Rahmen der Interventionsmaßnahme, die im Übrigen keine Kleinigkeit sei, müsse er sich mit seinen Taten auseinandersetzen und verstehen lernen, dass sein Handeln nicht richtig gewesen sei. Zwar müsse er keine Strafe zahlen, die Gerichts- und Anwaltskosten müsse er aber dennoch tragen. Sollte die Kurzintervention nicht angetreten werden, würde sie einen Arrest verhängen. Beide Seiten nahmen das Urteil noch im Saal des Amtsgerichts an.