2022: 20 Personen aus dem Landkreis Oldenburg abgeschoben

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Abschiebung per Flugzeug: 20 Personen mussten 2022 den Landkreis Oldenburg verlassen. © dpa

Wildeshausen – Der Landkreis Oldenburg hat im vergangenen Jahr 20 Menschen in ihre Herkunftsländer oder in die Länder der Europäischen Union abgeschoben, in denen sie das erste Mal behördlich registriert wurden. 23 Personen reisten auf eigenen Wunsch ab, bevor eine Abschiebung eingeleitet wurde.

„Unser Fokus liegt weiter auf der Förderung der Bereitschaft, freiwillig in das Heimatland zurückzukehren, und darauf, Abschiebungen zu vermeiden. Dieser Zielrichtung sind wir wieder einmal in beeindruckender Weise gerecht geworden“, bilanziert Ordnungsamtsleiterin Sonhild Lindemann.

Die zehn Menschen, die direkt in ihr Heimatland abgeschoben wurden, kamen aus Afghanistan, Armenien, Georgien, dem Irak, Kolumbien, Nordmazedonien, Pakistan, der Republik Moldau und der Türkei. Die weiteren zehn Abgeschobenen kamen nach den Regelungen der Dublin-Verordnung in das Land, wo sie zuerst registriert wurden. Nur dort dürfen sie einen Asylantrag stellen.

Aufgrund der Einleitung des Abschiebeverfahrens durch den Landkreis Oldenburg erklärten 13 Personen ihre Absicht zur freiwilligen Rückkehr und reisten auf Staatskosten zeitnah aus, um so einer Abschiebung mit einem einhergehenden Einreise- und Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengen-Raum zu entgehen.

Staat bezahlt die Rückkehr

Zehn weitere Personen reisten aufgrund persönlicher Beweggründe oder bevor aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergriffen wurden, ebenfalls auf Staatskosten freiwillig aus. „Die Ausländerbehörde des Landkreises unterstützt als qualifizierte Rückkehrberatungsstelle Menschen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren möchten, bei der Ausreise und durch eine individuelle Antragstellung verschiedener Förderprogramme“, betont Lindemann. „Wir versuchen, deutlich zu machen, dass jemand, der freiwillig in ein Gastland gekommen ist, auch freiwillig wieder ausreisen sollte.“

Wenn es da keine Einsicht gebe, müssten härtere Konsequenzen folgen: Im Fall einer Abschiebung rücken die Mitarbeiter des Landkreises und die Polizei in der Regel nachts aus, um die betreffende Person abzuholen. Diese wird dann an Abschiebeteams übergeben, die die Gruppen zu den Flughäfen – zumeist Frankfurt oder Düsseldorf – begleiten, bis sie im Flieger ankommen.

Viele genießen einen Schutzstatus trotz Ablehnung des Asylantrages

2022 wurden größtenteils Asylanträge von Personen abgelehnt, die aufgrund besonderer Regelungen des Bundes und insbesondere des Landes Niedersachsen trotz ablehnenden Asylbescheids nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden konnten. Im letzten Quartal 2022 kamen aber laut Kreisverwaltung nunmehr verstärkt Asylsuchende aus Ländern in den Landkreis, bei denen bei negativem Asylbescheid die Abschiebungsandrohung rechtlich auch tatsächlich vollzogen werden kann.

Lindemann ist der Ansicht, dass es sich für viele Menschen allerdings gar nicht lohnt, eine waghalsige und vermutlich teure Flucht auf sich zu nehmen, weil als Konsequenz ein mehrjähriges Einreiseverbot droht. „Für viele Menschen wäre es sinnvoller, über die Botschaft eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu beantragen“, erklärt sie. Angesichts des Fachkräftemangels würden immer mehr Arbeitsvisa auch für Berufe ohne umfassende Ausbildung genehmigt. Auf diesem Wege könnten Menschen ganz legal in die Europäische Union einreisen und hier werktätig werden. „Das hat sich aber offenbar in vielen Ländern noch nicht herumgesprochen“, sagt Lindemann.