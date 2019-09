Ab 2021 sollen die Fische durch den Hochwasser-Umfluter hunteaufwärts schwimmen

Das Land Niedersachsen plant, den Hochwasserumfluter der Hunte in Wildeshausen (Foto, links) zum Fischwanderweg auszubauen. Unsere Zeitung hatte schon mehrfach über die Pläne, den schmalen Graben dafür zu nutzen, berichtet. Nun wird die angestrebte „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hunte“, wie es im Behördendeutsch heißt, offenbar konkreter. Bauamtsleiter Hans Ufferfilge informierte während der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am Dienstagabend über die Pläne des Landes. Mit Umsetzung der Maßnahme sei allerdings nicht vor 2021 zu rechnen. Die ausgewählte Variante sieht vor, durch Errichtung einer Spundwand in der Hunte (nördlich des Wasserkraftwerks an der Einmündung zum Umfluter) zu verhindern, dass die Fische Richtung Kraftwerk schwimmen. ArchivFoto: bor