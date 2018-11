2020: Große Feier zum 750. Jahrestag der Wildeshauser Stadtrechte

Weltrekordversuch und Schauspiel

+ © Fogelfreie Die Gaukler von den „Fogelfreien“ haben sich den Termin des historischen Stadtfestes schon fest notiert. © Fogelfreie

Wildeshausen - Im August des Jahres 1270 erhielt Wildeshausen durch Erzbischof Hildebold die Stadtrechte. Das ist 2020 exakt 750 Jahre her und ein Anlass für die Kreisstadt, bereits am 31. Dezember 2019 mit einer großen Party und Feuerwerk auf dem Marktplatz in das Jubiläumsjahr zu starten.