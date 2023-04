20-Jähriger konsumiert Kokain und prallt mittags mit dem Auto gegen eine Laterne

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Ein 20-jähriger Dötlinger ist am Freitagmittag unter Drogen in Neerstedt unterwegs gewesen und mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Ein Blick in den Polizeibericht:

Der junge Mann war gegen 12.39 Uhr in Neerstedt auf der Hauptstraße aus Richtung Aschenstedt kommend unterwegs. In Höhe der Einmündungen Geveshauser Höhe/Am Sportplatz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Durch den Anprall wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Dem Dötlinger wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

Erneut Schmierereien in Ahlhorn

In der vergangenen Woche haben unbekannte Personen ein Wartehäuschen an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn in Höhe der Landessparkasse zu Oldenburg beschmiert. Bereits an den Ostertagen ist es vermehrt zu Sachbeschädigungen und Farbschmierereien im Ortskern von Ahlhorn gekommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß in Hude

In Hude kam es am Freitag, 14. April zu einem Verkehrsunfall in Hude mit einem Leichtverletzten. Laut Polizeibericht beabsichtigte ein 62-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Hude gegen 10.55 Uhr, vom Gelände einer Tankstelle nach links auf die Straße „Auf der Nordheide“ einzufahren. Dabei übersah er den von links kommenden Wagen eines 74-jährigen Huders. Bei dem Zusammenstoß wurde der 74-Jährige leicht verletzt. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt 8.000 Euro.