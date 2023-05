Wassersportverein feiert Jubiläum

Von: Ove Bornholt

Die Mitglieder pflegen neben dem Sport die Geselligkeit, wie zum Beispiel bei der Taufe des „Störtebeker“-Boots. © Verein

Der Wassersportverein Wildeshausen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Angefangen hatte alles mit 28 Mitgliedern.

Wildeshausen – Der Wassersportverein Wildeshausen (WSW) feiert in diesem Sommer sein 50-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum soll es am Sonntag, 27. August, ein großes Fest mit einem Tag der offenen Tür, dem Blasorchester Wildeshausen, Spielen für Kinder, Boots-Vorführungen und vielem mehr geben. Außer der Öffentlichtkeit sind natürlich auch die 177 Mitglieder eingeladen.

Dazu gehören der Vorsitzende Jochen Kranz und sein Vize, Stefan Wagner, sowie Kassenwartin Sylvia Nappe. Im Gespräch mit unserer Zeitung werfen die drei einen Blick auf die Chronik und alte Bilder, informieren über das Vereinsleben und sagen, was der WSW ihnen persönlich bedeutet. „Egal, wie viel Stress ich auf der Arbeit habe, wenn ich im Boot sitze, ist alles weg“, erklärt Nappe. Ihr gefällt auch die Natur bei den Fahrten über die Flüsse. Kranz hebt den „ganzheitlichen Sport“ hervor, bei dem alle Gelenke und Muskeln beansprucht würden. Und Wagner findet: „Die Gemeinschaft ist das Größte.“

Hans-Paul Haferkamp gründete den Verein

Gegründet wurde der WSW am 23. August 1973 in der Gaststätte „Wappenklause“ an der Schillerstraße, steht in der Chronik. Die Initiative ging von Hans-Paul Haferkamp aus, der in Zeitungsanzeigen Mitstreiter gesucht hatte. 28 Personen traten sofort ein und wählten Haferkamp zum Vorsitzenden. Zu Beginn war der WSW knapp bei Kasse. Deswegen wurden ausrangierte Boote von anderen Vereinen erworben. Aus Abbruchmaterial bauten die Mitglieder in Eigenleistung einen Schuppen an der Hunte, gegenüber von der Brennerei.

Doch der Verein wuchs. 1976 wurde die Kanu-Abteilung gegründet. Noch heute werden beide Sportarten – Rudern und Paddeln – betrieben. Im März 1982 folgte dann der teilweise Umzug in das neue, 1983 eingeweihte Bootshaus, das noch heute genutzt wird, ebenfalls am Fluss liegt und über die Straße „An der Hunte“ erreicht werden kann.

Haferkamp gab den Vorsitz nach zehn Jahren ab. Später lenkten unter anderem Hans-Peter Goedeke, Dieter Baller, Werner Wessels, Heinz Klein und Joachim Schaar den Verein, bevor Kranz und Wagner das Ruder in die Hand nahmen.

Prägten in den ersten Jahrzehnten auch Wettkämpfe das Vereinsleben, haben sich die Aktivitäten mittlerweile hin zu längeren Wanderfahrten und zum Breitensport verschoben. Für Letzteres wird oft die mehrere Kilometer lange Hausstrecke direkt vor dem Bootshaus genutzt. Und damit es immer Nachwuchs gibt, startet jedes Frühjahr ein Ruderkurs für Anfänger – dieses Jahr geht es am Donnerstag, 25. Mai, 18.30 Uhr, los, Anmeldungen unter Telefon 0171/1714326.